Gobernador interino de NL acusa a Samuel García de impedirle ostentar el cargo: ‘No tengo un lápiz’

Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, acusó este lunes 4 de diciembre a Samuel García, quien se ‘aferra’ a continuar gobernando el estado, de impedirle ostentar el cargo, luego de que la semana pasada fue designado por el Congreso estatal.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Orozco aseguró que, bajo el mandato de la Constitución, ostenta el cargo de gobernador interino de Nuevo León y dicho puesto aún no ha sido revocado por alguna autoridad, ya que el propio Congreso lo designó.

En ese sentido, dijo, el único facultado para removerlo del cargo sería el poder legislativo: “El Congreso del estado sería el único facultado para dejar sin efectos un nombramiento que él mismo me otorgó”.

Sin embargo, y a pesar de la resolución, denunció que hasta este lunes ha tenido que ejercer sus funciones con sus propios recursos, ya que el exaspirante a la Presidencia por parte de Movimiento Ciudadano le ha impedido tomar el cargo.

“No tengo un lápiz, no tengo oficina, no tengo un papel, un escritorio, una computadora, no tengo un recurso material; sin embargo, tengo la designación reconocida a través de un proceso apegado a la Constitución y tengo el valioso apoyo de muchos ciudadanos”, sostuvo.

Ante esto, el gobernador interino recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un comunicado donde asegura que el poder ejecutivo del Estado debe de reconocer el nuevo nombramiento y poner a su disposición las condiciones de gobernabilidad.

“La Corte emitió un comunicado en el que estableció la obligación de todas las autoridades del poder ejecutivo del Estado de reconocer el proceso de asignación y toma de protesta del gobernador interino y ordena que se garantizaran las condiciones para la gobernabilidad y seguridad a cargo de tu servidor”, aclaró.

Incluso, Luis Enrique Orozco agregó que la misma institución otorgó una suspensión para que cualquier autoridad se abstuviera de realizar cualquier designación o nombramiento alguno sobre la titularidad del poder Ejecutivo hasta que se resolviera la controversia.

Por esta razón, adelantó que ha estado intercambiando mensajes con Samuel García para reunirse con él este mismo día: “Hemos estado con algunos breves mensajes para tratar de charlar en el curso del día, esperemos que esta conversación se dé el día de hoy”.