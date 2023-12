Samuel ve obras, Orozco recorre el estado... y se dicen gobernadores los dos

Nuevo León vivió ayer su segundo día de crisis política y de gobernabilidad, al tener a dos personas que se ostentan como gobernadores y ocupan el cargo de manera simultánea: Samuel García y Luis Enrique Orozco.

Al supervisar ayer una obra pública en el municipio de Escobedo, en lo que fue su primer evento tras la polémica generada durante la toma de posesión del gobernador interino, Samuel García aseguró que no incurre en desacato, porque desde el momento en el que él decide no tomar la licencia otorgada por el Congreso, entra en automático de nueva cuenta como gobernador constitucional y no necesita el aval del Legislativo.

“Tengo licencia que decidí no usar, y por eso, en automático, ya le notifiqué a la Corte, al Congreso y al tribunal, y al reasumir funciones, el interinato queda completamente desacreditado”, sostuvo.

Dijo que los medios y “algunos pseudoabogados” van a inventar que hay dos gobernadores y eso –sostuvo– es mentira, porque la gente votó por él como gobernador constitucional.

García Sepúlveda acudió a supervisar el arranque de los trabajos de reconstrucción de un puente vehicular en un arroyo del municipio de Escobedo, en la carretera a Colombia, Nuevo León. A su llegada al municipio metropolitano, gobernado por el morenista Andrés Mijes, fue recibido con porras y aplausos de algunos seguidores.

Ahí, el político emecista señaló que buscará a Luis Enrique Orozco, nombrado por el Congreso como gobernador interino, y dijo que le merece todo su respeto.

Sin embargo, señaló que “el PRIAN” quiso negociar la licencia y el interinato a cambio de 2 mil 500 millones de pesos, recursos que la oposición lo acusa de tenerlos retenidos a los municipios gobernados por el PRI y el PAN.

También remarcó que le pidieron desistirse de carpetas penales contra personajes del PRI y del PAN, no pagar impuestos y darle la fiscalía a Adrián de la Garza, el priista que fuera su contrincante en la contienda por la gubernatura de la entidad.

La gira

Luis Enrique Orozco Suárez visitó este fin de semana los municipios rurales de Agualeguas y Parás, según publicó en su cuenta de Instagram, la cual acaba de crear.

“Nuestra tarea al frente de este gran estado será tener comunicación con todos los municipios de Nuevo León. Necesitamos establecer lazos y trabajar de la mano en las necesidades de nuestra gente. Gracias por recibirme a mi amiga alcaldesa de Parás y mi amigo alcalde de Agualeguas”, escribió Orozo.

“Muchísimas gracias por estar aquí como gobernador interino de Nuevo León. Venir a Parás a ver las necesidades y la importancia de recibir ese apoyo del fondo de Pacto Nuevo León”, le dijo la alcaldesa Ana Liza Oliveira Treviño.

Previamente, el gobernador interino –quien se desempeñaba como vicefiscal del estado– llevó a cabo sus primeras actividades, al acudir al campo de Fuerza Civil al pase de revista y buscar una reunión con integrantes del gabinete, sin embargo fue desairado.