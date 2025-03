‘No tiene perdón’: Poncho de Nigris niega a su mamá, ‘No te vas a deshacer de mí’, le responde

Poncho de Nigris criticó a Crista, mamá de Gala Montes, por acceder a una entrevista con el influencer Adrián Marcelo, sin embargo, en el mensaje mencionó a su mamá para pedirle “que no se atreva a hacer lo mismo” y en un nuevo video ahora aseguró que “no tiene perdón”.

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris respondió diciendo que “no crea” que se puede librar de ella porque ”siempre será su hijo".

Esto como respuesta a las declaraciones del exparticipante de La Casa de los famosos México como reacción a la petición de la señora ‘Leti’ a Adrián Marcelo para concederle una entrevista.

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris está distanciada de él. (Foto: Instagram @leticiadenigris)

Leticia Guajardo responde a Poncho de Nigris tras negar que sea su mamá

La mamá de Poncho de Nigris compartió un video en Instagram donde respondió a las declaraciones del exintegrante del ‘Team Infierno’ acerca de que ya no son familia.

“No te vas a quedar sin mí, ni creas que vas a poder lograrlo, ni te creas, tú eres mi hijo y vas a serlo siempre, así que no vengas con cuentos de que solamente Marcela tiene a su hermano y su mamá y tú no tengas a nadie (...) y me estás atacando con michas cosas”.

Leticia Guajardo, mamá de Poncho, mencionó que su única intención fue proteger a Ivanna, hija mayor del influencer regiomontano: “Digan lo que digan y que si no me hablan o invitan a nada, no me voy a rendir, lo único que quise hacer es que no dejara a Ivanna desprotegida y a la ”ahí se va”.

Leticia Guajardo aseguró que solo buscó proteger a Ivanna, hija mayor de Poncho. (Foto: Instagram @iamivanini)

¿Qué dijo Poncho de Nigris de su mamá tras la petición de una entrevista con Adrián Marcelo?

Poncho de Nigris y Leticia Guajardo están distanciados y ahora él negó el parentesco con su mamá diciendo que su única familia son su esposa y sus cuatro hijos, esto luego de la publicación de un video de la señora donde pidió a Adrián Marcelo que la entreviste.

“Lo que hizo mi mamá no tiene perdón, la neta y para los que insisten mucho con que la mamá y la mamá, y lo demás, no, mi mamá nos ha hecho mucho daño a mí y a mi familia(...) Por eso es que mi familia ahorita son mis hijos y Marcela (su esposa)”, dijo en un video publicado en Instagram.

Anteriormente, el influencer regiomontano publico en X que ni su mamá ni Adrián Marcelo se atrevieran a platicar en persona porque “se le aparece el diablo”.

“Espero que conmigo no juegue a esas mmdas que no soy ni Gala ni Arath, conmigo se te aparece el diablo y no se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño, me conoces bien y ahí rebasas esa delgada línea”.

Esto luego de que Guajardo subiera un post a su ‘Insta’ donde mencionó lo siguiente: “Estoy esperando a que me llegue una entrevista como la de Adrián Marcelo para que me dé una lanota”.