Adrián Marcelo tuvo trato con el crimen organizado luego de un show: ‘Sé cómo funciona mi país’

Más polémicas de Adrián Marcelo, a tan solo unos días del pleito que tuvo con El Tío Rober y El cojo feliz, revela que en una ocasión tuvo tratos con una célula del crimen organizado.

El exparticipante de La Casa de los Famosos edición México es conocido por sus declaraciones controversiales y por el pleito que tuvo con Gala Montes en el reality show.

Adrián Marcelo es un comediante que tiene su pódcast Hermanos de leche, al lado de Iván ‘La Mole’ con el que visita diferentes lugares del país para dar sus presentaciones.

Adrián Marcelo fue participante de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cómo fue el encuentro de Adrián Marcelo con una célula delictiva?

El cómico regiomontano viajó de noche en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a pesar de las advertencias de personas cercanas a él.

En el camino fue interceptado por un coche sin placas donde iba un grupo de personas, sin embargo, solo uno de ellos se acercó y le pidió que bajara el cristal de su auto.

“Entrando donde están las letras de Nuevo Laredo, ahí nos esperaba un coche sin placa, se puso al lado de nosotros y me ordena que bajara el vidrio, cuando lo hago se me quedó viendo y el vato me dijo ‘vamos a hacer las cosas bien’, yo le respondí ‘Claro, compadre, tú dime cómo’, declaró Adrián Marcelo en una entrevista para el pódcast de Roberto Martínez.

El presunto criminal lo confundió con Adrián Uribe, pero al final terminó escoltándolo a cambio de boletos para el show del exparticipante de La Casa de los Famosos: “Los peligrosos ven mi contenido, los atraigo de cierta manera, he ido a La Risca y la Coyotera, en ambos me recibieron células, pues delictivas (...) Ese día me confundieron con Adrián Uribe, le dije claro, y hasta boletos le dejé, pero nos escoltó”.

Adrián Marcelo fue expulsado de LCDLF México luego de un pleito con Gala Montes. (Foto: Especial El Financiero)

El comediante Adrián Marcelo aseguró que lo hizo porque “sabe cómo funciona el país”, pero invitó a los delincuentes a dejar esa vida y dedicarse a otra cosa porque “ya vivimos en un mundo peligroso”.

“No estoy orgulloso y sé cómo funciona mi país y le saco provecho porque esas personas ven mi contenido (...) Yo le digo a todos esos cabrones que lo traten de hacer bien, a quienes se dediquen a eso les invito a reflexionar, porque ya vivimos en un mundo muy peligroso e injusto”.

Adrián Marcelo entrevistó a integrantes del crimen organizado

Adrián Marcelo realizó una entrevista a supuestos integrantes de un grupo criminal de Monterrey en 2024 para su canal de YouTube.

Él cuestionó a unos sujetos acerca de las acciones cometidas dentro del crimen organizado, pero ellos negaron ser secuestradores y ladrones, al contrario, aseguraron que castigan a ese tipo de personas:

“Aquí no estamos robando ni secuestrando, al contrario, a ellos los amarramos porque aquí no se acepta eso, aquí nos dedicamos a la pura venta de droga (...) Los niños y la comunidad son primero, solo cuidamos la plaza para que nadie se meta, si nos respetan, respetamos”, declararon al cómico.

Los entrevistados mandaron un mensaje para quienes busquen pertenecer a algún grupo delictivo: “No saben a qué se meten, aquí no se saca la pistola para presumir, solo para detonarse”.