Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 4 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa.

Rocha Moya solicitó licencia de su cargo durante la noche del pasado viernes 1 de mayo para “no entorpecer” las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra luego de los señalamientos del Gobierno de EU.

En sesión extraordinaria del Congreso estatal fue elegida Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, luego de las acusaciones de EU de que Rubén Rocha tiene presuntos nexos con ‘Los Chapitos’ y el crimen organizado en Sinaloa.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 4 de mayo?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre los precios de la gasolina.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’