Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 4 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa.
Rocha Moya solicitó licencia de su cargo durante la noche del pasado viernes 1 de mayo para “no entorpecer” las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra luego de los señalamientos del Gobierno de EU.
En sesión extraordinaria del Congreso estatal fue elegida Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, luego de las acusaciones de EU de que Rubén Rocha tiene presuntos nexos con ‘Los Chapitos’ y el crimen organizado en Sinaloa.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 4 de mayo?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre los precios de la gasolina.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- María de Jesús Rodríguez, representante de la Confederación auténtica de trabajadores de la República Mexicana, dijo que en nombre de los sindicatos del país piden a la presidenta Sheinbaum una reforma fiscal para proteger las prestaciones de los trabajadores.
- El secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) expresó su respaldo hacia el Gobierno de la presidenta Sheinbaum y la necesidad de defender la soberanía.
- Como conmemoración del Día del Trabajo, la presidenta Sheinbaum aseguró que “con la Cuarta Transformación se vive una primavera laboral”.
- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, ante lasacusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionariosy exfuncionarios mexicanos, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá actuar solo si recibe “pruebas contundentes e irrefutables”.
- Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirmó que “no hay necesidad” de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realicen un paro de cara al Mundial 2026.
- La presidenta señaló que actuaría de la misma manera de defensa de la Constitución si recibieran una solicitud de extradición contra otro gobernador de oposición como en el caso de Rubén Rocha Moya.
- Claudia Sheinbaum criticó “la actitud” de la oposición por los comentarios y apoyo a la acusación contra Rubén Rocha Moya. Los acusó de “colgarse del exterior” al no tener fuerza política en el país.
- La presidenta Claudia Sheinbaum explicó cuál es el procedimiento que realizarán las autoridades mexicanas para determinar si es procedente la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios y exfuncionarios a Estados Unidos.
- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la acusación contra Rubén Rocha Moya no había ocurrido en la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
- Horas después de que se revelaron las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotrtáfico, Rocha Moya rechazó los señalamientos de EU y argumentó que carecen de veracidad y fundamentos.