Sindicatos piden a Sheinbaum reforma fiscal para prestaciones: ‘Se protegerán horas extras y aguinaldo’

Durante la conmemoración del Día del Trabajo, los sindicatos pidieron a la presidenta Sheinbaum una reforma fiscal en México.

La secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, María de Jesús Rodríguez Vázquez, pidió este viernes 1 de mayo que la reciente reforma sobre la reducción de la jornada laboral sea acompañada por una reforma fiscal que beneficie directamente a los trabajadores, al permitirles percibir mayores ingresos netos.

Durante su intervención en la conferencia ‘mañanera’, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, la dirigente sindical reconoció los avances alcanzados, pero subrayó la necesidad de complementar estas medidas con cambios en materia tributaria.

“Señora presidenta, respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma que hubo venga aparejada con otra gran reforma que es la fiscal para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos”, expresó.

Rodríguez Vázquez planteó que ciertos ingresos laborales queden exentos de impuestos para mejorar el poder adquisitivo.

‘Trabajadores agradecerán reforma fiscal que cuide sus prestaciones’

“Para esto, ojalá prestaciones como horas extras, como aguinaldo como el PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), puedan quedar exentas de estos impuestos y créame que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente”, agregó María de Jesús Rodríguez.

En su mensaje, también agradeció la aprobación de la reducción de la jornada laboral, destacándola como un cambio relevante.

“Hoy, primero de mayo, queremos comenzar agradeciendo el impulso a una de las reformas más importantes de las últimas décadas, que es la disminución de la jornada laboral de 40 a 48 horas”, señaló.

La líder sindical también destacó avances en materia de equidad de género dentro del ámbito laboral y reiteró el respaldo a la presidenta en temas de soberanía nacional y política exterior.

“Como mujer sindicalista, también quiero agradecer y destacar el avance que hemos tenido en la representatividad con la equidad y cuota de género, la cual ha sido notoria según datos del Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, indicó.

Sheinbaum dice que en México se vive una ‘primavera laboral’

Sheinbaum afirmó que los trabajadores viven una “primavera en el mundo laboral” como resultado de las reformas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, al destacar aumentos salariales, cambios al sistema de pensiones y nuevas garantías laborales.

“Las y los trabajadores de México han vivido, con los gobiernos de la transformación, la primavera en el mundo laboral”, declaró la mandataria.

La presidenta también destacó que en los últimos ocho años el salario mínimo ha aumentado un 154 por ciento, en contraste con lo ocurrido durante el periodo neoliberal.

Sheinbaum enumeró entre los principales avances laborales la desaparición del esquema de subcontratación, la mejora en el reparto de utilidades, la reducción de comisiones en las administradoras de fondos para el retiro (Afores) y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Además, mencionó cambios legales para fortalecer la protección de trabajadores agrícolas empleados en sectores de exportación como el aguacate, las fresas y otras industrias agroalimentarias.