Claudia Sheinbaum lamenta fallecimiento de su maestra Chela: ‘Nos hizo sentir amados y felices’

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de Chela, una de sus maestras de infancia y a quien definió como “mujer y docente excepcional”.

A través de redes sociales, la mandataria publicó un escrito en el que mencionó que la maestra fue responsable de que ella y sus compañeros descubrieran “el mundo de las matemáticas, la historia y la lengua, con un profundo amor por el conocimiento”.

Además, aseguró que la maestra Chela le enseñó a preguntar, a cuestionarse y a aprender de una forma distinta, pero sobre todo, les hizo sentir amados, felices y capaces de construir un mundo mejor.

En una segunda parte, Claudia Sheinbaum mandó sus condolencias a una mujer llamada Elisa y a la familia de la maestra Chela, además de que pidió a sus excompañeros de la escuela seguir el ejemplo de ella.

“Amemos la educación, la entrega a los demás, la democracia, la libertad y la igualdad, como nos enseñaron Pepe y Chela”, finalizó.

La presidenta Claudia Sheinbaum no ofreció más detalles sobre el fallecimiento de su maestra ni en qué etapa de su vida le dio clases. Sin embargo, distintos medios apuntan a que fue una de sus mentoras en la Escuela Manuel Bartolomé Cossío, un colegio privado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

¿Qué estudió la presidenta Claudia Sheinbaum?

Luego de su paso por dicho colegio, la presidenta Sheinbaum estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para después llegar a la Facultad de Ciencias, en Ciudad Universitaria, donde estudió la licenciatura en Física.

Posteriormente, la mandataria estudió una maestría y un doctorado en Ingeniería en Energía, titulandose de la maestría con un trabajo de investigación llamado Economía del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica en la Iluminación.

Como parte de su vida académica, Claudia Sheinbaum hizo una estancia de investigación en la Universidad de Berkeley, en California, además de que hizo una investigación en transporte de la Zona Metropolitana del Valle de México en 2010, bajo la batuta del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Uno de sus más grandes logros académicos fue ser coautora contribuyente al informe AR4 del IPCC, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, en Suecia.