¿Cuál era el sueño de Sheinbaum cuando era niña? ‘Nunca me imaginé ser presidenta’

Claudia Sheinbam invitó a hijos y sobrinos de reporteros que cubren la conferencia matutina a Palacio Nacional. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió este jueves 30 de abril que cuando era niña no se imaginaba que llegaría a ser titular de la Presidencia de México, en el marco del Día del Niño; sin embargo, contó cuál era su sueño cuando era pequeña.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria respondió a preguntas de un menor que acudió a Palacio Nacional como parte de la celebración en su día.

“¿De pequeña soñaste ser presidenta de México?”, cuestionó. A lo que la mandataria respondió: “Fíjate que nunca me lo imaginé”.

“Yo quería ser maestra de la universidad y bailarina porque estudiaba ballet”, señaló

También recomendó a los niños y niñas del país no rendirse, por más difícil que sea el camino, deben levantarse y seguir adelante.

Claudia Sheinbam invitó a hijos y sobrinos de reporteros que cubren la conferencia matutina a Palacio Nacional en donde también se contó con la participación del grupo musical ‘Patita de perro’.

En abril e 2024, cuando aún hacía campaña por la Presidencia de la República, Sheinbaum compartió que desde los 10 años había estudiado ballet.

“Fue un arte que me enseñó a ser disciplinada desde pequeña”, señaló.

Sheinbaum pide a EU pruebas por caso Rubén Rocha

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

Aseguró que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero advirtió que no permitirá “la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero”.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, señaló la mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina.

¿Por qué Sheinbaum reaccionó contra el gobierno de EU?

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hiciera públicos cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán , a quienes vincula con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

En su comunicado, la mandataria mexicana explicó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas un día después a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la legislación mexicana.

Sobre la publicación de la acusación por parte de las autoridades estadounidenses, Sheinbaum cuestionó la difusión del documento.

“Esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, señaló.

FGR determinará su solictud de EU procede

La mandataria subrayó que corresponde a la FGR determinar si existen elementos de prueba suficientes para proceder en territorio mexicano.

“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, sostuvo.

Criticó que, según la información enviada por Estados Unidos las pruebas se basan en el “dicho de una persona”, pero insistió que deben haber “pruebas contundentes” para que se gire una orden de aprehensión.

Con información de EFE