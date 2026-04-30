Clima en la Península de Yucatán: Hasta 42°C en Cancún, Mérida y otros municipios el 1 de mayo

Se esperan temperaturas arriba de los 40°C para Quintana Roo y Yucatán.

Paisaje de la Península de Yucatán bajo el sol tropical.

El clima en la Península de Yucatán este viernes 1 de mayo presentará condiciones de calor intenso, con cielos principalmente despejados. Mérida experimentará las temperaturas más altas, alcanzando hasta 42.3°C, mientras que las zonas costeras de Quintana Roo tendrán un ambiente más moderado. Esta onda de calor predomina en la región, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), afectando a sus principales ciudades.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

Mérida, Yucatán, experimentará una temperatura mínima de 21.0°C y una máxima de 42.3°C. La humedad será del cero por ciento, con vientos de 13 km/h. Los municipios como Mérida Centro también enfrentarán un calor extremo.

Las ciudades costeras de Quintana Roo ofrecerán un clima más suave. Cancún y Chetumal tendrán mínimas de 23.7°C y máximas de 30.3°C, con vientos de 18 km/h. Playa del Carmen registrará entre 22.7°C y 32.3°C.

¿Habrá lluvias o tormentas en la Península de Yucatán?

La Península de Yucatán se mantendrá con cielos principalmente despejados o poco nubosos durante el viernes, sin probabilidad de lluvias significativas. Las condiciones atmosféricas favorecen la persistencia del calor, especialmente en el interior de la península.

Los vientos serán moderados. En Mérida, el viento será de 13 km/h. Cancún y Chetumal esperan vientos de 18 km/h. Tulum y Playa del Carmen registrarán 14 km/h. Estas condiciones dominarán el ambiente caluroso.

¿Cómo será el pronóstico extendido en la Península de Yucatán?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Viernes 1 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 14 km/h.Sábado 2 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 15 km/h.Domingo 3 de mayo: Máxima de 44°C, Mínima de 22°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

La tendencia para los próximos días indica una intensificación del calor en la Península de Yucatán. El domingo 3 de mayo, se esperan máximas de hasta 44°C. Los cielos despejados o poco nubosos dominarán, sin lluvias que alivien el calor.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Península de Yucatán?

Ante las elevadas temperaturas, se recomienda a la población beber mucha agua para evitar signos de deshidratación. Es crucial evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando la radiación es más fuerte.

Se aconseja usar ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros, y aplicar protector solar. Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables al calor.

¿Afectará el clima las actividades en Península de Yucatán?

El calor extremo podría afectar actividades al aire libre, como turismo y deportes. Se recomienda planificar horarios para evitar las horas pico de sol y buscar espacios frescos. La precaución es clave para disfrutar la Península.

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