Acusación de EU contra Rubén Rocha Moya pone ‘en aprietos’ a Sheinbaum: Bloomberg

A menos de dos años de un gobierno sacudido por los movimientos impredecibles de Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum enfrenta su decisión más difícil hasta ahora en la relación con Estados Unidos.

Las acusaciones presentadas en Nueva York contra funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios por presuntos delitos relacionados con drogas con el Cártel de Sinaloa han colocado a Sheinbaum bajo una presión sin precedentes.

Estados Unidos ha solicitado extradiciones en el caso, lo que amenaza su respaldo político interno mientras la acerca a un posible choque con la administración Trump.

Sheinbaum, de 63 años, es una figura histórica del partido gobernante Morena y ha sido reconocida por su temperamento mesurado frente a un vecino del norte dominante. Sin embargo, estas acusaciones ponen a prueba esas cualidades.

En su conferencia matutina del jueves dejó claro el desafío: prometió actuar conforme a la ley, pero exigió pruebas más sólidas a EU. “No vamos a defender a nadie que haya cometido un delito”, dijo. “Sin embargo, si no hay pruebas claras, es evidente que las acusaciones del Departamento de Justicia tienen motivación política”.

¿Qué consecuencias traería a Sheinbaum negarse a cooperar con EU la extradición de Rocha Moya?

Cerrar filas y negarse a extraditar o procesar a los acusados —incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— podría provocar la ira de Trump. En el pasado, el presidente estadounidense ha mostrado disposición a usar presión económica o incluso militar para impulsar su agenda exterior.

Por otro lado, cooperar con Estados Unidos en este tema sería visto como una traición por el ala más dura de Morena, que desconfía profundamente de Washington y prioriza la lealtad partidista. Mientras tanto, la oposición ya utiliza el caso para revivir acusaciones —no comprobadas— de que Morena ha sido infiltrado por el crimen organizado, con elecciones intermedias a solo un año.

“Este es su gran reto”, dijo Shannon O’Neil, vicepresidenta del Council on Foreign Relations. “Existe riesgo si investiga y procesa, para el futuro de su partido, y también si no lo hace, ante la ciudadanía”