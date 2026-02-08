¿Te quedaste hasta tarde? Así se calcula el pago de las horas extra en México, según Profedet

Conocer cómo se calculan las horas extras en México, te permitirá exigir tu pago ante la empresa o con la ayuda de Profedet.

¿Sientes que tu jornada laboral nunca termina? Si trabajas horas extra, es momento de sacar la calculadora. La Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajador (Profedet) establece como derecho el pago del ‘tiempo extra’ y aquí te decimos cómo reclamarlo.

Aunque suena obvio, la Profedet explica que las horas extra son el tiempo que se trabaja de forma adicional a la jornada laboral. Mientras que la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que dicha jornada es el tiempo en que el trabajador está a disposición del patrón, cuyos límites y términos se establecen de mutuo acuerdo en el contrato laboral.

En caso de que trabajes tiempo demás y necesites dinero extra, aquí te decimos cuáles son las maneras de calcular el pago de horas extra y cómo solicitarlo, según la ley.

Así se calcula el pago de horas extra en México

La Profedet detalla que hay tres formas de saber cómo se deben pagar las horas extra en México y se trata de las siguientes:

Las primeras 9 horas de trabajo extraordinario a la semana se pagan al doble de lo que equivale una hora de tu salario. Esto quiere decir que si te pagan la hora a 50 pesos, por ejemplo, el pago será de 100 pesos por cada hora trabajada y se multiplica por cada día en que se exceda tu horario laboral. En caso de que trabajes más de las 9 horas semanalmente, estas se pagarán al triple de lo equivalente a una hora de tu salario. Es decir, se pagará el triple por hora trabajada, por ejemplo, si ganas 50 pesos por hora, el pago final será de 150 pesos por el tiempo extra. Si existe un riesgo de incidente en la empresa y la jornada laboral se extiende por el tiempo indispensable para evitar daños, se aplican los criterios anteriores.

Las horas extra de un trabajador se pagan doble o triple, según ciertos casos determinados por la Ley. (Shutterstock)

¿Cómo reclamar el pago de horas extra en México?

Si ya te acercaste a tu jefe o al área de recursos humanos en la empresa y no te pagan las horas extra solicitadas, es posible recibir ayuda de la Profedet.

Es importante decir que los trabajadores tienen hasta un año para exigir dicho pago y la recomendación es ir a alguna de las oficinas de la Profedet para obtener asesoría.

En la primera visita a la sede más cercana de la Procuraduría, es recomendable llevar a la mano los siguientes datos y documentos:

Identificación oficial.

Nombre del trabajador.

Domicilio de la empresa.

Recibos de nómina.

Si tienes más documentos relacionados con el pago de horas extra o con algún otro conflicto laboral, también es importante presentarlos.

Todo esto servirá para exponer tu caso en la Profedet y que el personal te oriente, resuelva dudas y explique tus derechos u obligaciones como trabajador.

¿En qué va la propuesta de la jornada laboral de 40 horas en México?

Los trabajadores mexicanos prevén cambios como parte de la reforma laboral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea una jornada laboral de 40 horas semanales.

Dicha modificación no contempla la modificación de sueldos o prestaciones. Mientras que su aplicación será gradual al reducir dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar la jornada de 40 horas en 2030, según la iniciativa.

Según se ha informado, este año se discutirá y aprobará la reforma laboral con el fin de que sea el periodo de transición o funcione como ‘prueba piloto’ tanto para las empresas como para los trabajadores.

Sobre las horas extra, estas serán voluntarias y pagadas al doble o triple, siempre y cuando se establezca que no forman parte de la jornada laboral ordinaria, según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.