¿Habrá reforma laboral de 40 horas en México? STPS impulsa semana de 5 días y 2 de descanso

El titular de la STPS, Marath Bolaños, respaldó en el Senado la nueva jornada laboral de 40 horas. (Fotos: Cuartoscuro)

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, afirmó que la reforma laboral establece de manera constitucional una jornada de 40 horas semanales, equivalente a ocho horas diarias durante cinco días, lo que abre la posibilidad de contar con dos días de descanso.

Luego de reunirse con el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) subrayó que la reforma que se entregó es el resultado de un diálogo muy amplio que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar con todos los sectores económicos y sindicales del país.

Respecto a las críticas de que la reforma podría ser una simulación si no se garantiza el descanso de dos días, Bolaños reiteró que la propuesta establece ocho horas diarias y 40 semanales, lo que abre la posibilidad de organizar jornadas más flexibles.

“Estamos dejando ya 40 horas a la semana. Reitero, 40 horas a la semana a nivel constitucional y a su vez son ocho horas de trabajo al día. Con ello estamos también dejando muy claro, pues bueno, que estas son las posibilidades que están haciendo”, dijo en su visita al Senado.

El planteamiento incluye que trabajadores y empleadores acuerden la forma de distribuir las horas, siempre respetando el límite constitucional. Con ello, se busca dar margen de negociación y flexibilidad en beneficio de las personas trabajadoras.

“¿Qué es lo que queremos? Que haya también cierta flexibilidad a favor de los trabajadores, que sean las personas trabajadoras las que definan en acuerdo, por supuesto, con los empleadores pues que pueda también definirse cómo va a ser su jornada de trabajo”, enfatizó.

Bolaños señaló que algunas organizaciones han pedido una implementación inmediata, mientras otras sugieren ajustes en la redacción, especialmente en lo relativo a los tiempos de descanso. Sin embargo, insistió en que la reforma fija claramente el límite de 40 horas semanales laboradas.

El funcionario destacó que la medida representa un paso relevante en la historia laboral del país, pues devuelve tiempo a los trabajadores para su vida personal sin afectar su salario. “Estamos devolviendo tiempo para que las personas hagan lo que más les convenga”, afirmó.

Finalmente, Bolaños subrayó que se atendió la recomendación del convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea ejercicios democráticos de diálogo y un modelo de implementación progresiva.

Senado analizará jornada laboral de 40 horas el próximo martes

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que las comisiones del Senado comenzarán el análisis de la reforma sobre las 40 horas laborales el próximo martes, dando inicio formal al proceso legislativo.

El senador destacó que la reforma para establecer una jornada laboral de 40 horas es resultado de un amplio trabajo de conciliación con especialistas, académicos, empleadores y trabajadores, similar al proceso que se siguió con el outsourcing.

Subrayó que el objetivo es no afectar los derechos adquiridos ni las conquistas laborales alcanzadas en los últimos años, además de garantizar que la planta productiva, integrada por más de 23 millones de trabajadores afiliados al IMSS, no se vea perjudicada, considerando que la mitad ya labora bajo este esquema.

Tras la reunión del Grupo Parlamentario de Morena con el secretario del Trabajo, se resaltó que el proyecto cuenta con el consenso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y beneficiará directamente a 13.5 millones de trabajadores.

Con información de Quadratín.