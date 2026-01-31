Reforma laboral de las 40 horas: ¿Cómo se aplicará la reducción año por año? Esto sabemos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa sobre la jornada laboral de 40 horas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El Senado de la República recibió el dictamen de la reforma para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, aunque con una aplicación escalonada y sin establecer dos días de descanso obligatorios.

Tras un acuerdo con el sector empresarial, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa, que buscaría beneficiar a millones de personas trabajadoras en México.

¿Cuáles son los cambios en la reducción de la jornada laboral?

Las modificaciones se aplicarán al artículo 123 de la Constitución, el cual establece una jornada laboral de 40 horas semanales, aunque su entrada en vigor está prevista hasta el año 2030.

El dictamen señala que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán contar con al menos un día de descanso con goce de salario. La redacción resulta ambigua respecto al objetivo original de la iniciativa, que planteaba garantizar un mayor descanso obligatorio.

Asimismo, establece que el trabajo extraordinario no debe exceder 12 horas a la semana y, en caso de superarse ese límite, los empleadores deberán pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas de la jornada ordinaria.

En el caso de las personas menores de 18 años, la reforma prohíbe que realicen trabajo en jornadas extendidas.

¿Cómo se aplicará la reducción de la jornada laboral?

De acuerdo con el dictamen, la disminución de la jornada laboral se realizará de manera gradual, con reducciones anuales cada 1 de enero, a partir de 2027:

2026: 48 horas semanales.

2027: 46 horas.

2028: 44 horas.

2029: 42 horas.

2030: 40 horas.

El documento precisa que “en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”.

Convocan a manifestación en el Senado por rechazo a la reducción escalonada

El Frente Nacional por las 40 horas convocó a una manifestación en el Senado de la República para exigir a los legisladores que “no se tome en cuenta” la propuesta enviada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La movilización está programada para el lunes 2 de febrero.

La organización señaló que la iniciativa no resuelve la demanda del derecho al descanso, al mantener el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.

“Consideramos que la gradualidad que se pretende aplicar no beneficia a la clase trabajadora y abre la puerta a nuevos abusos por parte de empresarios”, sostuvo el Frente en su posicionamiento.

Además, advirtió que, de aprobarse la reforma en esos términos, se favorecerían las condiciones del sector patronal.