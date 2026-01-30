‘Febrero con f de felicidad’: Jornada laboral de 40 horas se aprobará el próximo mes

La reforma laboral de 40 horas es uno de los temas principales a desahogar para el periodo legislativo que inicia este 1 de febrero (Foto : ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO)

Legisladores de Morena informaron que se acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum aprobar en febrero la reforma laboral para la semana de 40 horas.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, indicaron que, en los encuentros de los coordinadores parlamentarios con la presidenta en Palacio Nacional, se acordó que este será uno de los primeros temas a desahogar en el periodo ordinario de sesiones, que arranca desde el domingo 1 de febrero.

¿Qué reformas se aprobarían en 2026?

Castillo precisó que, “además de las legislaciones en materia electoral, se aprobarán la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el tema de los jueces sin rostro”.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, mencionó cinco temas a tratar: la reforma laboral de las 40 horas, el sistema de combate a la corrupción, la reforma para la revocación, el fuero constitucional y la reforma electoral, entre otras reformas, indicó.

¿Cuántas horas se trabajarán con la reforma laboral?

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

La reforma también fija límites: “La suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no podrán superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día”.

Las horas extra seguirán siendo voluntarias, pagadas al doble —o al triple en los primeros cuatro casos— y sin formar parte de la jornada ordinaria.