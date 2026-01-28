‘No deben tener miedo’ de quitar el fuero, dice Ramírez Cuéllar a aliados de Morena

Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que el fuero es un mecanismo de inmunidad que es “una vergüenza y un privilegio que ya resulta inaceptable. En muchos sentidos, se ha convertido en una fuente de impunidad”. [Fotografía. Cuartoscuro]

Morena y los partidos aliados PVEM y el PT “no deben tener miedo” y deben aprobar la reforma electoral, que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, para eliminar el fuero y terminar con la corrupción, conminó el diputado federal morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

“No pasa nada, no debe haber temor, en la Ciudad de México no hay fuero, en Jalisco tampoco, en Puebla no hay. Ojalá ya lo quitemos, no pasa nada”, dijo a El Financiero el vicecoordinador de la bancada guinda en el Palacio Legislativo, en referencia a quienes, en su propio partido, han pedido “analizar más el tema”.

Expuso que este mecanismo de inmunidad es “una vergüenza y un privilegio que ya resulta inaceptable. En muchos sentidos, se ha convertido en una fuente de impunidad”.

Uno de los políticos y legisladores más cercanos a Palacio Nacional consideró que “urge también terminar con la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos”.

“Es tiempo ya de que la Auditoría Superior de la Federación haga un mejor trabajo” y “desmontar todas las relaciones de complicidad, extorsión e ineficiencia”, para “castigar los desvíos y robos al presupuesto público y de recursos en las entidades federativas”, planteó.

Para ello, se requiere impulsar “las consultas, debates y discusiones para confeccionar el Plan Nacional Anticorrupción y que se traduzca en una reforma constitucional y legal que permita reconstruir el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Enfatizó que “la evidencia muestra una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto efectivamente auditado, así como omisiones relevantes en ámbitos de alta complejidad y riesgo, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad real de la Auditoría para prevenir irregularidades, combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos”.

El morenista recordó que hay dos iniciativas para mejorar la fiscalización superior porque hoy “presenta fallas que obstaculizan una rendición de cuentas eficaz: hay un déficit de participación ciudadana, una concentración de decisiones estratégicas en la figura titular de la ASF, hay el riesgo de captura y falta de renovación por reelección en el cargo y la ausencia de reglas contra el nepotismo”.

Además, la ASF actúa “con poca oportunidad” y en su desempeño técnico hay “procesos con vulnerabilidades específicas, que resultan críticos para sus labores de fiscalización, como la baja cobertura en sectores estratégicos (Pemex, Defensa) o en las asociaciones con el sector privado, y la escasa atención a riesgos puntuales de corrupción, como en adquisiciones, obras públicas, entregas directas de recursos”.