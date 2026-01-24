¿Morena le copió al PAN? César Nava fue el primero que propuso recortar presupuesto a partidos

Aunque aún no se conocen los detalles, la reforma electoral de Sheinbaum abordará el financiamiento a los partidos políticos.

¿A quién se le ocurrió primero la idea de la ‘austeridad republicana’ en las elecciones? Una de las propuestas principales de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum es ‘apretar el cinturón’ en el gasto de los partidos, un reclamo que, según la presidenta, el pueblo lleva pidiendo durante bastante tiempo.

Con ese propósito, Sheinbaum encargó la redacción de la reforma electoral a un ‘dream team’ de colaboradores liderado por Pablo Gómez, quien dejó su puesto en la UIF, al que se unieron después Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar.

“¿Cuáles son los temas que nos interesan, no por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en encuestas que hemos hecho? Una reducción de los gastos en general: A los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así”, afirmó la presidenta en la ‘mañanera’ del 15 de enero.

Sheinbaum incluso planteó que el dinero ahorrado por la reforma electoral podría ser utilizado “en otras cosas”. En los gobiernos de la Cuarta Transformación, los recursos de recortes han terminado en gasto social para la construcción de caminos artesanales, hospitales o pensiones.

Pero el recorte al financiamiento de los partidos políticos no es una idea nueva. Es más, y esto quizá le provoque urticaria a Morena, una de las propuestas más formales vino de uno de los partidos de oposición más criticados desde Palacio Nacional.

La vez que Acción Nacional propuso reducir en 50% recursos a partidos políticos

Sí, ese mismo PAN que ‘retó’ a Sheinbaum a eliminar a partidos con vínculos con el narco puso ‘sobre la mesa’ en 2009 una iniciativa para bajar a la mitad el dinero asignado al PRI y al extinto PRD.

¿Por qué el PAN planteó reducir el gasto electoral? México y el mundo aún estaban ‘golpeados’ por la crisis económica desatada el año anterior por una ‘burbuja’ inmobiliaria en EU. “Hay un claro reclamo de hacer de nuestra democracia más racional, más austera en estos tiempos de crisis”, argumentó César Nava, entonces dirigente de Acción Nacional.

César Nava, en una sesión de la Cámara de Diputados en 2011. (Isaac Esquivel Monroy)

¿Cómo era la propuesta de César Nava? El diputado planteó cambiar la fórmula con la que se calcula cuánto dinero reciben los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral (INE) explica que la cifra se obtiene al multiplicar el número de personas en el padrón electoral por 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El panista sugirió bajar ese porcentaje a 35 por ciento.

La iniciativa también incluía quitar a los partidos el dinero que recibían por financiamiento local en cada estado. César Nava veía esa partida como una ‘trampa’ de los partidos porque en la práctica, representaba un “doble financiamiento”.

Según los cálculos del entonces dirigente nacional del PAN, la propuesta representaba ahorros por 3 mil 300 millones de pesos. Ese dinero, agregó, podía ser dirigido a inversión en alimentación, educación y salud.

¿Qué pasó con la propuesta del PAN para reducir el presupuesto de los partidos políticos?

Los dirigentes partidistas se desvivieron… pero en críticas a la propuesta de reforma electoral del PAN. El PRD calificó la iniciativa como “demagógica y electorera”. Jesús Ortega, dirigente de la izquierda en 2009, acusó además que los gobiernos panistas y priistas utilizaban dinero en campañas que no provenía del financiamiento público, por lo que el recorte los hubiera favorecido.

“Reducir a la mitad el presupuesto de los partidos puede traer como consecuencia que busquen financiamiento privado para las campañas electorales y financiamiento privado ilícito”, alertó en una entrevista con Proceso en octubre de 2009.

El PRI consideró que la reforma electoral del PAN en realidad proponía un “ahorro muy pequeño” para ayudar a la situación económica del país en 2009, mientras que el Partido del Trabajo dijo que la propuesta era populista: “Es una postura totalmente mediática, falsa, en una actitud populista que pretende congraciarse con la población”.

La iniciativa del PAN de reducir en 50 por ciento el presupuesto de los partidos no fue aprobada en el Congreso. Años después, en 2013, César Nava fue acusado por Petróleos Mexicanos (en donde trabajó como asesor jurídico) por su presunta participación en un esquema de fraudes. Al final, la demanda fue desechada en Estados Unidos.

¿Cuánto dinero recibirán los partidos políticos en 2026?

La presidenta Sheinbaum tiene un punto: A pesar de que este es un año sin elecciones judiciales ni elecciones para gobernadores, el INE aprobó un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos para los partidos políticos en 2026.

Morena se consolida como el partido con mayores recursos, al concentrar casi 2.8 mil millones de pesos de los recursos aprobados por el INE.

En un segundo bloque aparecen el PAN, con casi 1.4 mil millones de pesos; el PRI, con 1.05 mil millones de pesos; y Movimiento Ciudadano, con 1.03 mil millones de pesos. Más abajo se ubican el Partido Verde Ecologista de México, que recibirá 894 millones de pesos, mientras que el Partido del Trabajo cierra la lista con 723 millones de pesos.

Aunque son sus aliados en el Congreso y en los estados, el Verde y el PT ya avisaron a Morena que se opondrán a cualquier iniciativa de reforma electoral que incluya disminuir el presupuesto a partidos políticos y el número de legisladores plurinominales.

“Como tal todavía no existe una redacción, por lo tanto, no la conocemos, no nos la compartieron, pero bueno, fue una buena charla en la que vimos, además, temas legislativos”, dijo Karla Castrejón, dirigente del Verde, esta semana tras una reunión que buscó bajar la tensión con el Gobierno.

La presidenta Sheinbaum también pareció ‘suavizar’ su postura sobre la cantidad de diputados y senadores plurinominales, pero sí pidió cambios en la forma en la que son elegidos. “Que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que en realidad, nunca van a buscar el voto con la gente".