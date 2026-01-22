PAN ‘reta’ a Sheinbaum con reforma electoral: Propone desaparición de partidos ligados al narco

Jorge Romero sostuvo que la iniciativa de reforma electoral es una estrategia de Morena para perpetuarse en el poder. (Fotos: Cuartoscuro)

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, lanzó un reto a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena: incluir en la reforma electoral mecanismos para anular elecciones y quitar registro a partidos cuando se acredite financiamiento del crimen organizado.

En conferencia de prensa desde la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), el líder panista dijo que sus propuestas para reforma electoral incluyen elecciones internas en todos los partidos, segunda vuelta en la elección presidencial, voto electrónico y eliminar la sobre y subrepresentación, pero la más importante tiene que ver con frenar la influencia del crimen organizado en los comicios.

“Estarían dispuestos a que en una reforma electoral genera la nulidad de inmediata de cualquier elección o incluso la desaparición de un partido político, su registro, su existencia, si se comprueba que tienen nexos o financiamiento o apoyo del crimen organizado (...) Quieren una reforma electoral ¿están dispuestos? Pierden el registro como partido todo aquel partido que se haya atrevido o se atreva a financiarse con el crimen organizado. Les lanzamos el reto desde el Instituto Nacional Electoral”, dijo Romero Herrera, acompañado de figuras panistas como Ricardo Anaya y Margarita Zavala.

Romero Herrera acusó que el proyecto de la presidenta Sheinbaum “no es una reforma electoral sino un proyecto como todo lo que hace Morena para “pretender perpetuarse eternamente en el poder”.

Monreal no descarta cambios en la reforma electoral

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma electoral propuesta todavía puede modificarse y que su contenido final dependerá del consenso entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Subrayó que, hasta ahora, no existe un documento formal de la iniciativa y que el proceso se encuentra en una etapa previa dominada por la negociación política y no por el trabajo legislativo.

Monreal explicó que los acuerdos alcanzados en reuniones externas encabezadas por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral deben considerarse un punto de partida, no un texto definitivo.

Señaló que en la Cámara de Diputados podrán introducirse modificaciones conforme avance el diálogo con todas las fuerzas parlamentarias y que ningún planteamiento está cerrado.

Entre los aspectos de la reforma que podrían ajustarse se encuentran la integración de las Cámaras, el futuro de los legisladores plurinominales y la reducción de prerrogativas presupuestales para partidos.

Monreal mencionó que distintos escenarios —como mantener el esquema actual, modificar proporciones de representación o establecer modelos mixtos— se han considerado, pero que ninguno cuenta todavía con un acuerdo definitivo.

Asimismo, el diputado morenista enfatizó que la reforma no se presentará sin el consenso con el PT y el PVEM, dado que se trata de cambios constitucionales que requieren mayoría calificada. A su juicio, sin ese acuerdo previo, la iniciativa carecería de viabilidad política y legislativa.

Monreal aseguró que una vez que la iniciativa llegue al Congreso habrá foros y espacios de discusión con todas las fuerzas políticas y la ciudadanía para enriquecer y mejorar la propuesta. También destacó que su intención es no excluir a nadie del proceso y que las modificaciones serán posibles siempre que haya acuerdo entre los grupos parlamentarios.