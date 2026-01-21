Tras críticas, PVEM y PT suavizan su discurso sobre la reforma electoral

La senadora y dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, expresó que todavía no hay un esbozo de la reforma electoral y no pueden opinar al respecto. [Fotografía. Cuartoscuro]

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) suavizaron sus posturas en torno a la reforma electoral, luego de una semana en la que integrantes de ambas fuerzas políticas cuestionaron la necesidad de cambiar las reglas del juego cuando la coalición que conforman con Morena domina el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y condicionaron su apoyo a la no extinción de los legisladores plurinominales y la no disminución del financiamiento de los partidos.

La cúpula del PVEM tuvo ayer su primera reunión formal con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al salir, la senadora y dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, expresó que todavía no hay un esbozo de la reforma electoral y no pueden opinar al respecto.

“Como tal todavía no existe una redacción, por lo tanto, no la conocemos, no nos la compartieron, pero bueno, fue una buena charla en la que vimos, además, temas legislativos”, comentó tras el encuentro en el que también estuvieron presentes los coordinadores del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, y de la Cámara de Diputados, Carlos Puente.

La declaración contrasta con la del senador Jorge Carlos Ramírez, que el 16 de enero pasado dijo que no respaldarán ninguna iniciativa que vulnere la autonomía del Instituto Nacional Electoral, disminuya la representación proporcional o afecte el financiamiento público.

La dirigente ecologista adelantó que habrá una reunión posterior con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para tocar los puntos que incluirá la enmienda y garantizó que los legisladores de su partido serán respetuosos y responsables en emitir opiniones.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, también bajó la estridencia a sus comentarios y acusó que su declaración sobre lo necesario de una reforma electoral “agarró rumbo” por los medios de comunicación.

Apuntó que el PT todavía no tiene una postura sobre la reforma electoral y que están dialogando.

El petista no se retractó de decir que no hace falta una reforma electoral porque Morena ganó con las reglas actuales los poderes Ejecutivo, Legislativo, y por la vía electoral puso al Poder Judicial.

“Dijimos lo que es y despertó ampollas en algunos lugares, pero más allá de eso, no pasa nada, dijimos la verdad”, expresó.