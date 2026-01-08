Plurinominales traban reforma electoral; falta consenso: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se reunió con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, y señaló que la reforma aún no estaba lista. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si bien existen “coincidencias” en “varios planteamientos” de la reforma electoral, como en la reducción de los montos presupuestales para los partidos políticos y la organización de elecciones, así como en la disminución en el número de diputados, aún no hay un consenso en torno al futuro de los plurinominales.

La inquilina de Palacio Nacional, en la conferencia matutina, refirió que el lunes pasado se reunió con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral –encabezada por el morenista Pablo Gómez– y destacó que la reforma “todavía no está lista”.

Admitió que aún debe debatirse cómo resolver el problema de los legisladores plurinominales, porque la gente no está de acuerdo.

“Nos reunimos, me presentaron una primera revisión de qué se presentó en los foros. Nos vamos a reunir otra vez la próxima semana. Coinciden en los foros varios planteamientos. Uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones, inclusive se hizo una encuesta que vamos a presentar aquí con varias empresas (dedicadas a ello) para ver qué opina la ciudadanía.

“En general el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así. Es algo que consideramos es importante. La otra es reducir el número de diputados, también es algo que..., pero no está claro la conformación hasta qué número y la conformación, cómo resolver el problema de los plurinominales que la gente no está de acuerdo”, explicó.

Por lo tanto, Sheinbaum Pardo manifestó que “todavía hay algunos temas que debatir”, porque “hubo muchas opiniones, hay quien dice que debe haber 300 diputados nada más, de acuerdo con su representación de mayoría hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tenerla, entonces, cómo se dan y hasta cuánto el número de diputados”.

La titular del Ejecutivo fue consultada, además, en torno a las declaraciones del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien definió la ruta de la reforma electoral, la cual prevé que en febrero y marzo se realicen el análisis, el debate formal y la votación en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

“Lo mencionó Ricardo Monreal. Apenas nos vamos a reunir el próximo lunes con los coordinadores parlamentarios. Todavía no está terminada la propuesta”, remarcó la mandataria federal.

Organizaciones empresariales ven riesgos en la reforma electoral

El 15 de diciembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo delineó que la reforma electoral, que prevén presentar a mediados de este mes, “es fundamental” que contemple eliminar las listas de legisladores plurinominales, reducir los recursos públicos destinados a las elecciones y desaparecer Organismos Públicos Locales Electorales.

En este marco, organizaciones empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han alertado en los últimos días que para este año se anticipa un entorno político de mayor incertidumbre, dado que la discusión de reformas como la político-electoral, los cambios al diseño y uso de la revocación de mandato, la reforma judicial, junto con la eliminación de contrapesos institucionales y el debilitamiento del juicio de amparo, han erosionado la confianza en las instituciones democráticas y la certidumbre jurídica.

“Para 2026 se anticipa un entorno político de mayor incertidumbre”, advirtió el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra.

En un comunicado publicado el pasado 4 de enero, la Confederación expuso que dicho contexto “incrementa el riesgo para la inversión y afecta directamente la toma de decisiones económicas de largo plazo”.