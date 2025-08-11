Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 11 de agosto del 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza este lunes 11 de agosto su conferencia matutina desde Palacio Nacional, acompañada de su gabinete presidencial.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la orden firmada por Donald Trump instruye al Pentágono a utilizar fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos, incluso dentro del territorio mexicano.

“No tiene que ver nada con el territorio mexicano. Tiene que ver con su país. Al interior de Estados Unidos”, respondió a pregunta expresa sobre el tema.

El diario The New York Times informó que Trump aprobó en secreto una orden para llevar a cabo operaciones militares directas, tanto en aguas internacionales como en territorio extranjero, contra organizaciones del crimen organizado.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. No va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, insistió la mandataria sobre esta precisión.