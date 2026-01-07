Sin narco en elecciones e independencia para el INE: Kenia López presenta decálogo para reforma electoral

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, lanzó un decálogo de cara a la discusión y votación de la reforma electoral, que la presidenta Claudia Sheinbaum mandará al Congreso de la Unión durante el próximo periodo de sesiones que comienza en febrero.

A través de sus redes sociales, y en su papel como presidenta de la Cámara Baja, López Rabadán, del PAN, explicó los 10 puntos con los que se debería, según ella, discutir y votar la reforma electoral, con el objetivo de que ningún partido haga de juez, y que la iniciativa cuente con el respaldo de todos los partidos, desde Morena y aliados (PT y Partido Verde), hasta la oposición, encabezada por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Esta será la primera reforma electoral que vota la legislatura durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, luego de que en el del expresidente Andrés Manuel López Obrador se votaran dos iniciativas.

La primera de ellas, una reforma constitucional en materia electoral, no obtuvo la mayoría calificada en las dos Cámaras, por lo que fue desechada, mientras que la segunda, conocida como el ‘plan B’, incluía reformas a la ley secundaria, y aunque obtuvo la mayoría necesaria en el Congreso, varios de sus puntos fueron frenadas por la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ahora, con la mayoría de Morena y aliados en ambas cámaras, Kenia López Rabadán presentó un decálogo con el que busca una discusión en la que se tome en cuenta la voz de todos los partidos.

El decálogo de Kenia López para la reforma electoral: Estos son los 10 puntos que propone

"Si vamos a hacer una reforma electoral, debería contener lo siguiente“, propone Kenia López Rabadán, que desde septiembre es presidenta del Congreso, a través de 10 puntos:

Mismas reglas para todos: Es decir, que ningún jugador “podrá ser árbitro”, con lo que se busca que la reforma electoral sea aprobada con el respaldo de todos los partidos. Todos los votos y solo los votos merecen representación: Con este punto, Kenia López pide frenar la sobrerrepresentación en la reforma electoral, y que se represente en los espacios de decisión. Árbitro justo: Independencia e imparcialidad para las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Cancha pareja: Equidad en contiendas electorales, y que ningún utilice recursos para favorecer a candidatos. Ninguna elección con, para y de criminales: Eliminar la filtración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos. Elecciones bien hechas, con personas bien preparadas: Esto significa la permanencia del Servicio Profesional Electoral. Mayorías legítimas para la gobernabilidad democrática: Con este punto, Kenia lópez se refiere a la implementación de las segundas vueltas en las elecciones, a fin de garantizar un Gobierno con apoyo democrático. Coaliciones claras y plataforma común: "Ejercicio de gobierno apegado a la plataforma registrada“. Los programas sociales son derechos constitucionales: No utilizarlos como amenaza electoral en campañas. Financiamiento público para los partidos: Con esta medida, busca que el crimen organizado y el uso ilícito de recursos intervengan en las elecciones.

La reforma electoral será una de las iniciativas más importantes para votarse en el próximo periodo de sesiones en el Congreso, y Morena y aliados tienen el apoyo que no tuvieron en los intentos pasados de López Obrador para aprobar la iniciativa sin necesidad de negociar con la oposición.