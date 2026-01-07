Sheinbaum llama a embajadores a proyectar la transformación de México en 2026

Sheinbaum se reunió con las y los representantes de México en el exterior. (Foto: Especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dirigió la tarde de este día un mensaje a las y los representantes de México en el exterior, en el que destacó el momento de transformación histórica que vive el pueblo mexicano, así como los objetivos que deberán guiar el trabajo diplomático durante 2026.

El mensaje se dio en el marco de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien informó sobre las actividades realizadas a lo largo de los tres días de sesiones.

Durante el encuentro, el canciller detalló que una de las prioridades para el presente año será continuar fortaleciendo la protección y la asistencia consular a las y los mexicanos en el exterior, una de las tareas centrales de las representaciones diplomáticas del país.

Señaló que se buscará proyectar internacionalmente los logros de la transformación de la vida pública nacional y refrendar la postura de México ante el mundo como un país que se guía por sus principios constitucionales.

La reunión forma parte de los trabajos anuales de coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas y consulares, con el objetivo de alinear estrategias y prioridades para el año en curso.