Entrampados, Morena, PVEM y PT

Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, nos cuentan legisladores federales en el Palacio Legislativo, las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y PT ya tienen los lineamientos generales de lo que será la reforma electoral y trabajan “arduamente” en privado para buscar consensos. Lo malo, aseguran, es que “no se ve sencillo que haya acuerdos”. Es decir, “están todavía muy entrampados”, advierten. Los del PT anticipan que “no se harán el harakiri” y en el PVEM “ya se sienten muy bien posicionados para ganar una elección solos en los estados”, nos explican. Nada para nadie todavía.

Molestia en el ala dura de la ‘4T’ con los aranceles a China

A quien no cayó nada bien la medida de aranceles a países con los que no tenemos tratado comercial es a la senadora del PT Yeidckol Polevnsky. La también expresidenta de Morena criticó que, como China “tiene una economía tan poderosa”, los aranceles “no le hacen ni cosquillas (...) A China no la afectas, afectas a las empresas mexicanas, afectas a los consumidores mexicanos, no a China”. Y fue más allá, pues al advertir que la relación con el ‘dragón’ asiático “se debe de cuidar”, amarró navajas –como se dice en el pueblo sabio–, pues subrayó que “el presidente López Obrador permanentemente le reconocía y le agradecía al presidente Xi Jinping por todo su apoyo”. Así o más clara su molestia.

Más críticas en EU por relación con Cuba

Cuando no es Venezuela, es Cuba. Ayer la congresista republicana María Elvira Salazar posteó el video de su intervención en la que insistió en que México es cómplice de ejercer una “esclavitud moderna al importar ‘médicos’ cubanos. Tres mil son forzados a trabajar”. Sí, con comillas, pues la representante de Florida seguramente duda del talento de la isla en el rubro. Consideró, además, que dicho programa viola lo establecido en el T-MEC respecto de la prohibición de la trata de personas. La respuesta la tuvo de parte de Sheinbaum en su mañanera, en el sentido de que la relación con Cuba es una decisión soberana, va a seguir y casi que ‘háganle como quieran’.

A paso de tortuga, INE asume facultades del extinto Inai

A siete meses de la extinción del Inai, el INE aprobó apenas ayer el reglamento para asumir las facultades como autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en medio de reclamos por parte del consejero Arturo Castillo, quien denunció que la Comisión de Transparencia, encabezada por un cercano a la presidenta de Instituto, Guadalupe Taddei, tardó tres meses en entregar un análisis sobre los impactos de la reforma en materia de simplificación administrativa. Castillo dijo que el trabajo continuará el próximo año y, a ese paso, quizá llegue primero la reforma electoral y el INE afronte los cambios en vez de consolidar el nuevo sistema de transparencia en el país.

Completan el OPLE Zacatecas, entre reclamos…

El Instituto Electoral de Zacatecas ya contará con su pleno completo, luego de que ayer el INE aprobó la designación de Blanca Cecilia Martínez Escobedo como integrante de dicho instituto. El nombramiento se dio en medio de reclamos al consejero Jorge Montaño, quien nuevamente llegó a la sesión del Consejo General sin una lista de finalistas, alegando que las actividades de la FIL Guadalajara lo tuvieron muy ocupado. Para algunos consejeros, la feria no debería ser pretexto para no cumplir con las obligaciones, pues afirmaron que ellos también participaron en las actividades y sí cumplieron con su parte.