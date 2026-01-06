Elección de nuevos consejeros, hasta consumar reforma electoral

En la Cámara de Diputados no hay prisa por elegir a los relevos de los tres consejeros que concluyen funciones el 4 de abril de este año, pues ayer el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, confirmó que las designaciones tendrán lugar hasta después de abril, una vez que se consume la reforma electoral. El proceso normalmente dura tres meses, por lo que si los nombramientos comenzarán a discutirse en abril, el Consejo General del INE estaría funcionando por algunos meses con sólo siete de 11 integrantes.

Roscas del bienestar

Y de los creadores del cacao del bienestar, ahora llegan las roscas del bienestar. No, no es broma. Aunque no traen la etiqueta característica de la Secretaría del Bienestar, la ‘4T’ sí las está vendiendo en las tiendas SUPERISSSTE a 285 pesos en tamaño mediano; las roscas individuales, en 35 pesos. O sea, sí están más baratas que en las panaderías más comerciales. A ver si sí le ponen muñequito, no sea que por la austeridad lo omitan.

¿Normalización de la relación México-España?

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el sábado pasado, luego de que el gobierno de Trump ordenó a las fuerzas militares estadounidenses atacar Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, recibió la llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien, de acuerdo con la mandataria, le manifestó su solidaridad con América Latina y con México. Ambos quedaron en volverse a hablar después. ¿Será que es la antesala de la normalización plena de las relaciones entre ambos gobiernos?

En la FGR aún no se oficializan los cambios de funcionarios

Por alguna razón inexplicable, quizá por desinterés o desdén, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos no ha oficializado como se debe el relevo de funcionarios en la dependencia a la que llegó a principios de diciembre pasado. De hecho, el domingo se cumplió un mes de su administración y no hay un solo comunicado que dé cuenta de los cambios ya realizados y de los cuales nos hemos enterado por mensajes dispersos en redes sociales, como ocurrió con la llegada de Ulises Lara, al puesto de segundo al mando. Fue el mismo Lara quien el fin de semana informó de su nombramiento, y ayer ocurrió lo mismo con el titular de Comunicación Social, Omar Cruz, cuyo nombramiento se conoció ayer mismo luego de que su antecesor pasó a despedirse de la fuente.

Acelera Que Siga la Democracia para obtener registro

Aunque sus intenciones para convertirse en partido político fueron subestimadas, la organización Que Siga la Democracia –que en 2021 recabó firmas para la Revocación de Mandato, algunas de ellas de personas fallecidas– ha arreciado en el último trimestre sus esfuerzos para lograr el registro y ha celebrado 119 de las 200 asambleas que le solicita el INE. En cuanto a la afiliación, el rezago es mayor, pues apenas ha concluido 75 mil de las 256 mil afiliaciones requeridas.

Asignan servicio de limpieza en el ISSSTE

Finalmente, luego de haber sido pospuesto el fallo, los primeros días de 2026 trajeron la asignación del contrato de servicios de limpieza en el ISSSTE. La empresa ganadora fue Hurga Sanitización y Limpieza, SA, que forma parte del mismo consorcio de José Juan Reyes Domínguez, que ha mantenido ese negocio en los últimos años. Es un contrato de hasta dos mil 400 millones de pesos y fue un procedimiento muy parecido al que le costó su puesto al director de Administración del Instituto Politécnico Nacional, Javier Tapia Santoyo.