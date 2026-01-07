Sheinbaum ‘frena’ a Monreal sobre calendario de la reforma electoral: ‘Todavía no está lista’

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma electoral será enviada al Congreso en la primera quincena de enero para su aprobación en marzo, tal como adelantó Ricardo Monreal.

La mandataria afirmó que la iniciativa “todavía no está lista”, debido a que existen aspectos pendientes con base en los resultados de los foros organizados por el comité presidencial durante 2025. Entre ellos se encuentran la reducción de recursos y la eliminación de legisladores plurinominales.

Recordó que el próximo lunes sostendrá una reunión con los coordinadores de la Junta de Coordinación Política de las cámaras de Senadores y Diputados. El encuentro tendrá como objetivo la revisión de estos temas y la definición del rumbo de la reforma.

“Ayer me presentaron una primera revisión de lo que se expuso en los foros. Nos vamos a reunir la próxima semana. En los foros coinciden varios planteamientos. Uno es reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones. Inclusive se realizó una encuesta que vamos a presentar para conocer qué opina la ciudadanía. En general, en el tema de los recursos, la gente quiere una reducción y en los foros se planteó así. El otro punto es reducir el número de diputados, pero no está claro hasta qué número ni la conformación. También se debe resolver el tema de los plurinominales, con los que la gente no está de acuerdo (...). En fin, todavía existen temas en debate”, aseguró la mandataria.

En este sentido, insistió en que la iniciativa no está lista y evitó confirmar un envío al Congreso en los próximos días, como señaló recientemente Monreal.

¿Cuál era el calendario para la aprobación de la reforma electoral?

Ricardo Monreal declaró ante medios de comunicación que la ruta para la aprobación de la reforma quedó definida desde el año pasado. Este plan contemplaba la presentación de la iniciativa ante la Comisión Permanente durante la primera quincena de enero.

Después, el análisis de la propuesta iniciaría el 1 de febrero y la aprobación de la reforma se contemplaba para mediados de marzo, con el fin de contar con tiempo suficiente para la elaboración de las leyes secundarias.

La definición de un calendario legislativo alrededor de la reforma electoral responde a la fecha límite para su implementación, fijada para el inicio del siguiente proceso electoral, el 1 de septiembre, con miras a las elecciones de 2027.

“Tenemos tiempos fatales que, en caso de retraso, complicarían el análisis, la discusión e incluso la realización de audiencias o foros sobre el contenido de la reforma electoral”, apuntó Ricardo Monreal el pasado lunes.