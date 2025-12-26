Reparto de recursos, el acuerdo más difícil en la ‘4T’: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal dijo que ya hay conversaciones con los partidos de la 4T sobre el reparto de plurinominales. (Foto: LUCÍA FLORES)

El reparto de la millonaria bolsa de dinero público entre los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo va a ser el acuerdo más difícil por alcanzar en la coalición electoral de la ‘Cuarta Transformación’ para la reforma electoral, reveló el líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Adelantó que “será una discusión muy álgida” en el marco del debate de la iniciativa electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque “el tema del financiamiento es el que nos va a detener más internamente” para alcanzar consensos.

Lo anterior, porque “algunos de ellos se han fortalecido y han crecido electoralmente gracias al respaldo público, y es para ellos una decisión que deben de tomar, muy fuerte”.

Consideró que este tema será más difícil “incluso que el de la reducción de los legisladores plurinominales. Serán dos temas complejos”.

También dijo que en las conversaciones que ya se tienen entre los tres partidos, hay quienes están proponiendo un reparto igual.

“Obviamente, eso es complicado para los que son partidos mayoritarios, aceptar esa fórmula y disminuir el financiamiento de los partidos a solo la época de elecciones, no en épocas no electorales”.

“Vamos a revisar, pero son ideas que están presentándose como una lluvia de propuestas y que aún no sabemos nada”, comentó.

Nueva elección de pluris

Sobre el tema de los plurinominales y la representación proporcional, admitió que en las reuniones que ha tenido con Sheinbaum “ella coincide, y yo también, de que la representación de las minorías no se puede eliminar”.

“Todo aquel que tiene representación política en un partido, en una fuerza política dentro de los partidos, deben tener representación y no se puede eliminar esa representación de las minorías.

“Lo que la presidenta afirma es que se busque un nuevo mecanismo o fórmula, para que no fueran los dirigentes políticos, la nomenclatura, la burocracia electoral política o la burocracia política partidista, la que decidiera el acomodo de las plurinominales, sino que fueran mecanismos de mayor participación ciudadana, listas votadas”.

Según se ha comentado en las reuniones de Palacio Nacional, dijo, “hay muchas formas, pero no hemos llegado al detalle. Lo que la presidenta dice es que no solo se debe buscar la disminución de los plurinominales, sino que se logre también vincular a procesos de mayor participación ciudadana quienes resulten plurinominales, y no solo sea el dirigente del partido quien decida el acomodo de los plurinominales en las listas que se presentan en cada una de las cinco circunscripciones”.