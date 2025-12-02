Ricardo Monreal afirma que no se cumplen las condiciones para que AMLO regrese del retiro: ‘No es probable’

Ricardo Monreal expresó su respaldo a la labor de Claudia Sheinbaum como presidenta del país. Subrayó que, pese a las críticas en redes sociales, la mandataria se mantiene firme y fortalecida. [Fotografía. Cuartoscuro]

Luego de que Andrés Manuel López Obrador presentara su nuevo libro, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, descartó que se cumplan las condiciones para que el expresidente regrese a la vida pública.

En su reaparición, López Obrador puso tres condiciones que lo harían ‘volver a las calles’: un intento de golpe de Estado, un atentado contra la democracia o una violación a la soberanía nacional.

Al respecto, el legislador morenista descartó que se cumpla alguna de las tres condiciones que podrían motivar a López Obrador a salir de su retiro político.

“No hay posibilidades de que se cumplan. México seguirá siendo democrático. Está totalmente descartado un golpe de Estado”, afirmó el coordinador de Morena en San Lázaro.

Ricardo Monreal destacó que el exmandatario se haya mantenido al margen de la política tras su salida del gobierno. Afirmó que desde que entregó la banda presidencial no ha tenido ningún tipo de contacto con él.

“Desde que dejó la Presidencia, no lo he visto ni he hablado por teléfono con él. Para mí ha cumplido su promesa de no involucrarse”, aseguró. Además, calificó la reaparición de López Obrador en su finca en Palenque, Chiapas, como “genial”.

Ricardo Monreal respalda la labor de Claudia Sheinbaum como presidenta

El diputado de Morena también expresó su respaldo a la labor de Claudia Sheinbaum como presidenta del país. Subrayó que, pese a las críticas en redes sociales, la mandataria se mantiene firme y fortalecida.

Agregó que Claudia Sheinbaum se ganó el cariño del pueblo y que, como jefa de Estado, ya demostró liderazgo y compromiso con la soberanía del país.

“La verdad es que yo estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido de su activismo, de su actitud, de su conducta como presidenta de México, como jefa de Estado, como defensora de la soberanía”, expresó.

En la conferencia mañanera del pasado 1 de diciembre, Claudia Sheinbaum coincidió con la postura de Rircado Monreal al afirmar que no existe ninguna de las tres circunstancias que obligarían a López Obrador a salir de su retiro.

Además, la mandataria expresó su emoción por ver al expresidente en buen estado de salud y afirmó que su libro Grandeza será motivo de debate, como los señalamientos ‘indirectos’ que hizo sobre España.

Ricardo Monreal participará en la marcha del Tigre para apoyar a Sheinbaum

En conversación con los medios de comunicación, Ricardo Monreal anunció que participará en la movilización convocada para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la llamada ‘marcha del Tigre’. “Vamos a estar ahí para decirle que no está sola y que cuenta con nosotros”, indicó.

Dicha movilización, que surge como respuesta a la marcha de la Generación Z, se realizará el próximo sábado 6 de diciembre, con salida desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

La Marcha del Tigre fue convocada por jóvenes simpatizantes de la Cuarta Transformación para expresar su apoyo a la presidenta y al proyecto político que representa.

Aunque no tiene carácter oficial, legisladores y simpatizantes de Morena han respaldado la movilización. Los organizadores aseguran que el objetivo es defender la soberanía nacional y responder a los ataques que enfrenta el gobierno federal por parte de grupos opositores.