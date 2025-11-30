‘Una noticia muy bonita’: Sheinbaum celebra regreso de AMLO

El regreso de Andrés Manuel López Obrador fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien celebró los hechos como “una noticia muy bonita”.

Durante la reapertura del hospital general del ISSSTE, Dr. Carlos Calero Elorduy, en Cuernavaca, Morelos, la mandataria tomó un espacio para hablar del nuevo libro del expresidente López Obrador, quien luego de un año con casi dos meses volvió a aparecer por cuenta propia en el escenario político para anunciar su nuevo libro llamado ‘Grandeza’, además de que explicó cómo es su vida día a día.

“Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, que le enviamos un saludo con todo cariño desde aquí. Lo vimos muy bien, muy contento”, celebró Sheinbaum, mientras los asistentes al evento coreaban “es un honor estar con Obrador”.

Sheinbaum recordó que, cuando López Obrador dejó el Gobierno “prometió que iba a escribir”, y compartió que el libro estará disponible en tiendas la semana que viene.

“‘Grandeza’, nos platica en ese video, como nos contó en su momento, tiene algo extraordinario, que es el reconocimiento de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy llamamos México”, explicó.

Finalmente, en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum agradeció por las palabras que le dedicó López Obrador en su video, y aprovechó para invitar a las personas a que acudan al Zócalo de la Ciudad de México el 6 de diciembre:

“Agradezco sus palabras; nos animan a seguir avanzando con la Cuarta Transformación. Vamos muy bien y vamos a ir mejor”, escribió Sheinbaum.

¿Qué dijo AMLO sobre Claudia Sheinbaum?

Durante su video, Andrés Manuel López Obrador habló de cómo es su vida en Palenque, Chiapas, tras su jubilación, así como sus visitas ‘discretas’ a la Ciudad de México. Y respecto a una posible gira para presentar su libro o un regreso a la política, el mandatario aseguró que no era su intención.

En su mensaje, llamó a la unidad dentro de la 4T, además de no entorpecer la gestión de Claudia Sheinbaum, ya que “ahora es ella quien conduce” al país, por lo que pidió no provocar divisiones.

“No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta, ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar muy unidos”, explicó el expresidente.

Finalmente, López Obrador, quien celebró tener una vida y dieta tranquila, mencionó que lo sustituye “una mujer excepcional”.