Pascual ‘se cuadra’ con Sheinbaum: Cooperativa reducirá calorías en sus bebidas y lanza producto sin azúcar

La Cooperativa Pascual anunció nuevas medidas para cumplir con la reducción de calorías en sus productos.

Al parecer, la conversación entre la Cooperativa Pascual y la presidenta Claudia Sheinbaum que tenían pendiente ya ocurrió, pues recientemente anunciaron medidas importantes en sus productos.

Recordemos que hace unas semanas, Pascual le pidió ‘ayuda’ a la presidenta, pues el aumento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas impactaría a miles de familias mexicanas.

“Queremos mucho a la cooperativa, por supuesto que hablaremos con ellos. Lo importante es que no tengan tanto contenido de azúcar las bebidas”, respondió la mandataria en su conferencia mañanera del pasado 7 de noviembre.

Ahora, la Cooperativa compartió un comunicado en el que no solo acatará lo estipulado por la presidenta, también anuncian la llegada de un nuevo producto a la familia de ‘Pato Pascual’.

Cooperativa Pascual anuncia nuevo producto: ¿Cómo se llama y cuáles son sus características?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa mexicana comparte que uno de sus primeros compromisos es la creación de una bebida libre de azúcares.

La Cooperativa Pascual, con 40 años de historia y 100 por ciento mexicana, le pidió diálogo a Sheinbaum. (Fotoarte: El Financiero / Fotos: Cooperativa Pascual / Cuartoscuro)

“Es nuestro primer paso en respuesta a la solicitud de la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de buscar alternativas alineadas a la política de salud y prevención que promueve su administración”, explica la carta a nombre de la Cooperativa.

‘Néctasis’ es el nombre que llevará su nuevo producto, el cual tiene como característica principal ser una bebida sin azúcar, elaborada con fruta cien por ciento natural y proveniente del campo mexicano, sin conservadores o saborizantes artificiales, y libre de sellos.

“Es un momento en el que el país busca alternativas más sanas, Néctasis llega como una alternativa más saludable, este producto no usa azúcar y se endulza con la misma azúcar de la fruta. Son opciones más sanas”, destacó Jesús Iván Franco Chávez, Primer Comisionado de Producción, Distribución y Ventas, en un evento especial con medios.

Al ser un producto libre de sellos, buscan que la gente y el gobierno se sientan con la tranquilidad de consumirlo.

Reducen azúcar en bebidas Pascual ante incremento de IEPS

Además de su nuevo producto, anunciaron una transición importante en el proceso de elaboración de sus productos, y al igual que otras empresas como Coca Cola (que reducirá 30 por ciento las calorías de su refresco), tendrá un decremento en los niveles de azúcar.

Esto manteniendo su filosofía desde hace 40 años, que es la utilización de productos cien por ciento mexicanos y de origen natural.

“Permitirá reducir el contenido calórico de todas nuestras bebidas, utilizando siempre insumos nacionales cien por ciento naturales, sin recurrir a endulzantes artificiales, colorantes, conservadores o aditivos”, aseguró Cooperativa Pascual, a la que Sheinbaum dijo ‘querer mucho’.

En su comunicado, agradecen la apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de los legisladores que les asesoraron en el proceso de negociación por el aumento en el IEPS y, de esta forma, se comprometen con la realización de productos que tengan menos contenido calórico.

“Tengan la confianza y seguridad de que Cooperativa Pascual estará a la altura de cualquier iniciativa que implique la construcción de una sociedad más saludable, siempre apegados a los principios y valores del cooperativismo”, agrega la empresa en su misiva.

La Cooperativa Pascual asegura que sus productos se elaboran con materia prima cien por ciento mexicana. (Cuartoscuro / Cooperativa Pascual)

Productos de Cooperativa Pascual que reducirán niveles de azúcar

La cooperativa, con un modelo de gestión participativa y el impulso a la producción con responsabilidad social, tiene diversas marcas filiales enfocadas en jugos y bebidas. Las marcas más representativas de la cooperativa son: