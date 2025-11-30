Entre caminatas y pozol: Así es la vida de AMLO, jubilado de la política, en su finca de Palenque

AMLO ocupa la mayor parte de su tiempo a hacer caminatas en su finca y a escribir sus libros. (Foto: Cuartoscuro)

Entre pollos y otras aves, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó este domingo su nuevo libro ‘Grandeza’, a través de un video en Youtube, en el que también dio a conocer cuál es su rutina diaria, alejado de los reflectores y la política.

En el video, AMLO explica, además del contenido de su obra literaria, cómo lleva los días desde que dejó la Presidencia de la República, en lo que calificó que es un retiro absoluto, porque está jubilado de la política.

López Obrador indicó que ha salido en pocas ocasiones de la finca ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas, que fue una herencia de sus padres, y que la mayor parte del tiempo se enfoca en escribir.

“Me levanto temprano, como siempre, camino, hay aquí un sendero, entre los árboles, son 450 metros, doy 10, 12 vueltas, son 5 kilómetros, muy temprano, me baño, luego desayuno”, dijo AMLO.

¿Cuánto tiempo dedica AMLO a escribir?

El exmandatario detalló que luego de su caminata matutina se baña, desayuna lo que la señora ‘Morbi’ le preparó (quien es la persona que le ayuda con los alimentos y el aseo de la casa).

“Como a las 9 me encierro en el despacho a escribir, me levanto a las 12, me tomo mi pozol, camino un poquito en el corredor de la casa, me vuelvo a sentar hasta las 2, como y doy una vuelta a todo el sendero, después de la comida”, relató AMLO.

¿AMLO está al tanto de las noticias de México?

López Obrador dijo que lee un poco de noticias sobre lo que está pasando en el país, luego de la hora de comida, y regresa al despacho para continuar con la escritura, hasta las 7, 8 de la noche y se acuesta a dormir temprano.

“Veo un poco las noticias, tengo un teléfono de esos muy sencillos, es de recarga, ahí me salen noticias, con un día, dos días de retraso, pero no quiero más. Ya conozco bastante a nuestros adversarios, son muy obvios, es muy difícil encontrar información, todo es manipulación”, dijo.

Adelantó que el segundo libro, ‘Gloria’, se publicará el próximo año y se enfocará en relatar la “fecunda historia política” de su movimiento.

Además, señaló que decidió presentar su libro vía redes y no en una plaza pública porque “no hay que hacerle sombra a la presidenta” Sheinbaum.

“Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos unidos”, expresó el mandatario, y pidió apoyar a Sheinbaum, “porque todavía es temporada de zopilotes, buitres y halcones”.

También compartió que vive solo en su rancho y que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a veces los visita porque ella sigue en la Ciudad de México para estar pendiente de su hijo Jesús Ernesto, de 18 años, que recién ingresó a la universidad.