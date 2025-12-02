No existen escenarios que mencionó AMLO para su regreso, celebra Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que le dio mucho gusto ver “bien” al expresidente López Obrador y consideró que “se ve muy contento, sano, tranquilo." [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “afortunadamente” no existen los tres escenarios para que su antecesor Andrés Manuel López Obrador regrese a la vida pública y abandone su retiro en la finca de Palenque, Chiapas.

La víspera, el fundador de la autodenominada ‘Cuarta Transformación’ –en un video publicado en sus cuentas de redes sociales el domingo– amagó con salir a las calles sólo por tres razones: para “defender” a Sheinbaum Pardo “si hay intentos de golpe de Estado”, si atentaran contra la democracia o si se violara la soberanía del país.

Ayer, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria rechazó que existan los tres escenarios de los que habló su mentor:

“Afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó (López Obrador)”, celebró y agregó: “No es tal escenario y no creo que se presente. pero aquí analizamos todos los días la realidad de México”.

Recordó que cuando Estados Unidos designó a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, su gobierno impulsó una reforma al artículo 40 de la Constitución, la cual establece:

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

En ese sentido, la titular del Ejecutivo federal mencionó que “las injerencias se dan de muchas maneras”, por lo que “hay que permanecer unidos e informados”.

No obstante, agradeció el apoyo expresado por el político tabasqueño, quien pidió “apoyar mucho” a Sheinbaum Pardo, porque –dijo–“es temporada de zopilotes, y hay buitres, y hay halcones, aquí no, aquí hay pajaritos, y al rato vienen las guacamayas y vienen tropas de monos saraguatos”.

La presidenta reiteró que le dio mucho gusto ver “bien” al expresidente López Obrador y consideró que “se ve muy contento, sano, tranquilo. Nos dio mucho gusto verlo con su libro Grandeza”, el cual, anticipó, “será polémico”.

Y confió en que “el pueblo de México” apoya al “movimiento de transformación”, porque “así lo muestran las encuestas”.

Asimismo, la titular del Ejecutivo hizo una invitación para asistir al mitin del Zócalo capitalino el sábado 6 de diciembre para celebrar los siete años de que López Obrador asumió la presidencia en México.