‘Se terminó la pesadilla’: Liberan a ‘Profe’ Ibáñez y a su camarógrafo tras detención en Sudáfrica

Los periodistas fueron detenidos en Sudáfrica luego de que presuntamente volaron un dron en una zona restringida. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

A dos meses de la detención del periodista Julio ‘Profe’ Ibáñez y su camarógrafo Daniel García, el proceso que enfrentaban en Sudáfrica llegó a su fin, por lo que ambos comunicadores fueron puestos en libertad.

Los periodistas viajaron al país a mediados de marzo con el objetivo de realizar una cobertura sobre la Selección de Sudáfrica, conjunto que se enfrenta al ‘Tri’ en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

No obstante, desde su llegada enfrentaron problemas con las autoridades sudafricanas y, poco después, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Daniel García y ‘Profe’ Ibáñez llevaban su proceso en libertad condicional.

¿Cuándo llega ‘Profe’ Ibáñez a México?

Luego de un largo proceso legal, TelevisaUnivision —empresa para la que trabajan el periodista ‘Profe’ Ibáñez y el camarógrafo Daniel García— informó que finalmente los comunicadores quedaron en libertad.

Debido a que el proceso llegó a su fin, también recuperaron sus pasaportes, con lo que podrán regresar a México, tal como ya había adelantado el periodista David Faitelson en sus redes sociales.

“Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García”, explicó la empresa en un comunicado.

Además de agradecer a todas las personas que mostraron preocupación por el caso del ‘Profe’ Ibáñez, la compañía explicó que los comunicadores ya se preparan para regresar a México y reunirse con sus seres queridos.

“Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo”, añadieron sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido con ‘Profe’ Ibáñez en Sudáfrica.

Además, ‘Profe’ Ibáñez compartió un video en sus redes sociales, en donde agradeció el apoyo que recibió para solucionar esta situación e indicó que pronto resolverán todas las dudas que se tienen al respecto.

“Se terminó la pesadilla, han sido meses muy complicados (...) creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia, finalmente vamos a regresar a casa”, dijo.

¿Qué pasó con el ‘Profe’ Ibáñez? Por este motivo lo habían detenido

El caso de ‘Dany’ García y Julio Ibáñez se dio a conocer a mediados de marzo, cuando en redes sociales comenzaron a difundirse clips de una transmisión en vivo que realizaban los comunicadores.

En las imágenes se observa cómo hombres armados irrumpen en el cuarto donde se hospedaban para posteriormente arrestarlos. Katle Mogale, portavoz de Hawks, la unidad élite anticrimen de la policía de Sudáfrica, compartió con el diario El País que la detención ocurrió el 19 de marzo.

Fuentes consultadas por el diario añadieron que inicialmente se detectó un problema con su situación migratoria; sin embargo, poco después fueron denunciados por presuntamente realizar tomas aéreas con un dron en una zona restringida de Johannesburgo.

David Faitelson explicó en sus redes sociales que las grabaciones supuestamente se realizaron en un colegio de la comunidad judía, por lo que algunas personas pensaron que se trataba de un ataque terrorista.

Luego de que el caso se viralizó en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya tenía conocimiento de la situación y que, desde el día de la detención, trabajaba de cerca para resolver el problema de los comunicadores mexicanos.

También indicó que los periodistas permanecieron detenidos durante seis días, ya que después de ese periodo las autoridades judiciales les concedieron la libertad condicional, la cual cumplieron en un Airbnb.

“(Desde entonces) han sido acompañados por su representante legal en las audiencias de seguimiento”, añadió la Secretaría de Relaciones Exteriores en su comunicado. Tras más de dos meses, la situación legal de ambos comunicadores finalmente quedó resuelta.