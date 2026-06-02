Cayetana Álvarez, diputada española, critica a México... y lanza: ‘Hernán Cortés no violó su soberanía’

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, durante su visita en México, lanzó duras críticas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y rechazó que personajes históricos como Hernán Cortés o Isabel la Católica representen una amenaza para la soberanía mexicana.

Durante una conferencia en la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México, donde fue recibida por el empresario Ricardo Salinas Pliego, la legisladora española sostuvo que los verdaderos riesgos para la soberanía mexicana son internos y no provienen de países extranjeros ni de episodios del pasado.

“Quien amenaza la soberanía de los mexicanos no es Estados Unidos. No es España. Y desde luego no es la Historia: Hernán Cortés o Isabel la Católica”, afirmó.

‘Sheinbaum debería pedir perdón a las madres buscadoras’, recrimina Cayetana Álvarez

Álvarez de Toledo señaló que existen tres factores que, a su juicio, deterioran la soberanía de México: el crimen organizado, el populismo autoritario y una “mentalidad de dependencia”.

“La elección es simple: soberanía o crimen organizado; soberanía o populismo autoritario; soberanía o dependencia”, expresó y posteriormente criticó la política de la presidenta de México: “Es decir, soberanía o Morena. Soberanía o Sheinbaum”.

La diputada también se refirió a la crisis de desapariciones en México y evocó la imagen de las madres buscadoras para ejemplificar lo que considera una “soberanía quebrada”.

“Una varilla en una mano, una pala en la otra, de rodillas en un descampado, buscando a su hijo bajo tierra. No conozco imagen más exacta de una soberanía quebrada”, señaló.

Por esta razón, cuestionó la petición que ha realizado el gobierno mexicano para que España ofrezca disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

“Sheinbaum exige a España que pida perdón. Antes debería ella pedir perdón a las madres buscadoras”, sostuvo.

Finalmente, Álvarez de Toledo aseguró que México enfrenta una doble amenaza derivada de la convergencia entre el crimen organizado y el poder político.

“La captura del Estado mexicano no proviene de un solo frente, sino de dos que se han fundido. Por un lado, los cárteles; por el otro, el populismo autoritario. La fusión tiene un nombre: narcoestado”, concluyó.

Cayetana Álvarez de Toledo es una periodista, historiadora y política española, conocida por sus posturas liberales y conservadoras, así como por sus fuertes críticas al populismo y al nacionalismo. La legisladora criticó al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su política de ‘abrazos y no balazos’.