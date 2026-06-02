Israel mata a 8 personas en el Líbano... pese a promesa de Trump de reducir los ataques

Rescatistas trabajan en el lugar donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio y dañó un hospital al sur de Líbano.

Ataques con drones israelíes en el sur de Líbano se cobraron la vida de ocho personas el martes, entre ellas un padre y dos hijos, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Israel y Hezbollah —que cuenta con el respaldo de Irán— habían acordado reducir los combates.

El grupo insurgente también continuó lanzando decenas de proyectiles y drones contra soldados israelíes en el sur de Líbano y civiles en Israel.

Israel amenazó con atacar los suburbios del sur de Beirut, lo que causó pánico en la capital libanesa mientras miles huían. Las fuerzas israelíes llevan a cabo su incursión más profunda en Líbano en 26 años, pero Beirut se ha librado en gran medida.

Más tarde, luego de una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y de comunicarse con el grupo insurgente libanés a través de mediadores, Trump apuntó que “no habrá tropas que vayan a Beirut”. Pese al anuncio, hubo pocos cambios, y tanto Israel como Hezbollah continuaron con la misma intensidad de ataques que antes.

Israel insiste en atacar Líbano

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo durante una conferencia de defensa que su país se había abstenido previamente de atacar Beirut por deferencia a las negociaciones entre EU e Irán, que quiere que un acuerdo de alto el fuego en la guerra con Irán ponga fin también a los combates en Líbano.

Pero Netanyahu informó al presidente Donald Trump en una llamada telefónica a última hora del lunes que atacarán los suburbios del sur de Beirut si Hezbollah continúa haciendo lo propio en el norte de Israel, señaló Katz.

Una segunda ronda de conversaciones entre Israel y Líbano está prevista para el martes y el miércoles en Washington, donde se espera que los negociadores libaneses busquen un alto el fuego total que impida futuros ataques.

El diálogo que comenzó en abril fue el primero en más de tres décadas entre dos naciones que no tienen relaciones diplomáticas formales. Hezbollah ha rechazado las negociaciones directas, confiando en la presión de Irán.

Combates en Líbano frenarían alto al fuego con Irán

Los combates en Líbano representan un gran obstáculo para el incipiente acuerdo que busca ampliar el alto el fuego en la guerra con Irán.

Pese a la tregua mediada por Washington y alcanzada en abril, ambas partes han seguido intercambiando ataques después de que Israel hiciera lo propio en zonas libanesas alegando defensa propia.

La estatal Agencia Nacional de Noticias de Líbano, reportó el martes que un ataque con un avión no tripulado israelí alcanzó un automóvil en la carretera que conecta la localidad sureña de Marjayoun con la ciudad de Nabatiyeh, y mató a James Karam, un dentista de la cercana localidad cristiana de Qlayaa, además de a su hija y su hijo.

El ejército libanés indicó que dos soldados sufrieron heridas leves cuando otro dron los golpeó en una carretera a las afueras de la ciudad.

Un ataque con dron contra la aldea de Jibchit se cobró la vida de dos sirios que trabajaban en un vivero, informó la agencia, mientras que otro ataque contra la cercana aldea de Toul mató a dos personas.

Un tercer incidente alcanzó un auto cerca de la aldea de Harouf y causó la muerte de una persona. El ejército israelí dijo que no tenía conocimiento de ningún ataque israelí en esa zona.

La ANN también informó que un ataque aéreo israelí mató el lunes a seis personas en la aldea sureña de Marwaniyeh.

Hezbollah afirmó que sus combatientes dispararon misiles antitanque contra tropas israelíes que avanzaban hacia la aldea sureña de Hadatha, a unos 7 kilómetros de la frontera con Israel.

En varias zonas del norte de Israel se activaron las sirenas, explicó el ejército en un comunicado, agregando que se identificó “un objetivo aéreo sospechoso” en la zona donde operan soldados israelíes en el sur de Líbano, y no se reportaron heridos.