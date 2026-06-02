Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 2 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera este 2 de junio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum podría referirse a la primera audiencia de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad en el gobierno Rubén Rocha Moya, luego que la jueza afirmara “hay pruebas abundantes”.

La jueza Katherine Polk dio 60 días para procesar la evidencia contra Mérida, ya que la acusación incluye al gobernador con licencia de Sinaloa y otros ocho exfuncionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos.

A la par podría brindar más detalles sobre la suspensión de clases en la Ciudad de México en los niveles básico a media superior el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Claudia Sheinbaum este martes 2 de junio en vivo en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 1 de junio?

En la mañanera del 1 de junio, la mandataria explicó a que se refería al señalar posible intervención desde Estados Unidos en México.

Descartó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, sea quien encabece la ofensiva contra su gobierno.

“Son distintos grupos de Estados Unidos que se juntan con la ultraderecha de México porque no están de acuerdo con nuestro gobierno”, comentó.

A la par, hizo un llamado a “escuchar” las denuncias de Gustavo Petro tras los resultados de las elecciones de Colombia que darían el triunfo a la oposición en ese país.

Por último, dijo tener confianza en que las pláticas entre autoridades federales y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) “salgan adelante”.