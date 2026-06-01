Margarita Zavala critica a ministros de la Corte por asistir a evento de Sheinbaum: ‘Fue un mitin’

Margarita Zavala, diputada federal del PAN, y exprimera dama de México, criticó la presencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora panista reprobó que los ministros hayan acudido al Monumento a la Revolución, donde la presidenta Sheinbaum hizo un desglose de los avances de gobierno, con motivo del segundo aniversario de su triunfo en la elección presidencial.

A través de redes sociales, Margarita Zavala aseguró que los ministros no tenían razón para estar en el evento de Sheinbaum y que, en adelante, deberían evitar todos los asuntos relacionados con la presidenta pero, dijo, sabe que no sucederá así.

“Los ministros de la Corte no debieron haber ido al mitin de ayer. Ni siquiera un informe, era un mitin. Por lo visto no saben ni dónde están parados. Deberían excusarse de todos los asuntos que tuvieran relación con la presidenta. No lo harán”, escribió en X.

PRI se suma a las críticas a evento de al presidenta

El diputado del PRI, Rubén Moreira, criticó el mensaje emitido por la presidenta de la República, al considerar que asumió una postura de confrontación incompatible con la responsabilidad de una jefa de Estado.

Señaló que el discurso fue polarizante, incluyó acusaciones graves y profundizó la división política en el país, en lugar de promover la unidad y atender los problemas nacionales.

Moreira sostuvo que la mandataria debe generar concordia y construir acuerdos, no atacar a opositores ni tensar la relación con Estados Unidos.

Además, lamentó que, mientras el Congreso dejó pasar oportunidades para legislar en materia de seguridad, democracia y libertades, el debate público se concentró en un mensaje que, dijo, busca ocultar los malos resultados económicos y financieros del gobierno.

Sobre una posible afectación a la negociación del T-MEC, afirmó que la postura presidencial no corresponde a la lógica internacional que requiere México.

Como ejemplo, mencionó el reciente acuerdo con la Unión Europea y la necesidad de brindar certidumbre jurídica a los inversionistas.

También cuestionó las cifras presentadas por la presidenta, al asegurar que no reflejan la realidad económica que enfrenta el país.

Con información de Quadratin