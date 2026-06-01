Onda de calor ‘arrasará’ HOY en 12 estados: ¿En qué zonas la temperatura será de entre 30 y 40 grados?

En plena temporada de huracanes, la onda de calor regresa a México con temperaturas de 30 a 40 grados en al menos 12 estados, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Las altas temperaturas iniciarán a partir de este lunes 1 de junio por lo que se prevé ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país.
Mientras que las regiones donde más resentirán los efectos de la onda de calor, son las siguientes:
- Sur de Baja California Sur.
- Norte, centro y sur de Sinaloa.
- Noroeste de Coahuila.
- Oeste de Durango.
- Sur de Zacatecas.
- Norte y suroeste de Nayarit.
- Norte, centro y sur de Jalisco.
- Este y sur de Colima.
- Norte, sur y suroeste de Michoacán.
- Noroeste, oeste y sur de Guerrero.
- Sur y sureste de Oaxaca.
- Centro y este de Chiapas.
Además, habrá temperaturas mayores a 45 grados en el norte de Sinaloa. Mientras que las de 40 a 45 grados ocurrirán en:
- Noreste de Baja California.
- Este y sur de Sonora.
- Noreste y suroeste de Chihuahua.
- Suroeste de Coahuila.
- Oeste de Durango.
- Suroeste de Nayarit.
- Centro de Michoacán.
¿Dónde habrá temperaturas de hasta 40 grados?
Las temperaturas de 35 a 40 grados ocurrirán en las siguientes entidades a partir de este lunes:
- Nuevo León.
- Tamaulipas.
- Colima.
- Tabasco.
- Yucatán.
- Campeche.
- Quintana Roo.
- Sur de Zacatecas.
- Oeste de Aguascalientes.
- Centro y este de San Luis Potosí.
- Norte y sur de Jalisco.
- Centro y este de Chiapas.
- Norte y sur de Veracruz.
Mientras que los estados que alcanzarán temperaturas de 30 a 35 grados serán Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y suroeste del Estado de México.
Ante las altas temperaturas Conagua hizo un llamado a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.
¿Qué estados se refrescarán con las lluvias?
En contraste, Conagua también recordó que a partir de este lunes inicia la temporada de lluvias en sur y sureste del país, así como en la Península de Yucatán. Un ejemplo de ello son las lluvias históricas registradas en Mérida.
Las lluvias intensas ocurrirán en las siguientes regiones:
- Centro, este y sureste de Puebla.
- Centro y sur de Veracruz.
- Norte de Oaxaca.
- Este y sur de Chiapas.
- Muy fuertes en el este y sur de Tlaxcala.
- Norte y sur de Campeche.
- Oeste de Yucatán.
- Sur de Quintana Roo.
Habrá precipitaciones muy fuertes y aguaceros en las siguientes zonas:
- Este y sur de Tlaxcala.
- Norte y sur de Campeche.
- Oeste de Yucatán.
- Sur de Quintana Roo.