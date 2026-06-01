Onda de calor ‘arrasará’ HOY en 12 estados: ¿En qué zonas la temperatura será de entre 30 y 40 grados?

Estos son los estados que registrarán altas temperaturas como parte de la onda de calor en México.

En plena temporada de huracanes, la onda de calor regresa a México con temperaturas de 30 a 40 grados en al menos 12 estados, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las altas temperaturas iniciarán a partir de este lunes 1 de junio por lo que se prevé ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país.

Mientras que las regiones donde más resentirán los efectos de la onda de calor, son las siguientes:

Sur de Baja California Sur. Norte, centro y sur de Sinaloa. Noroeste de Coahuila. Oeste de Durango. Sur de Zacatecas. Norte y suroeste de Nayarit. Norte, centro y sur de Jalisco. Este y sur de Colima. Norte, sur y suroeste de Michoacán. Noroeste, oeste y sur de Guerrero. Sur y sureste de Oaxaca. Centro y este de Chiapas.

Además, habrá temperaturas mayores a 45 grados en el norte de Sinaloa. Mientras que las de 40 a 45 grados ocurrirán en:

Noreste de Baja California.

Este y sur de Sonora.

Noreste y suroeste de Chihuahua .

. Suroeste de Coahuila.

Oeste de Durango.

Suroeste de Nayarit.

Centro de Michoacán.

¿Dónde habrá temperaturas de hasta 40 grados?

Las temperaturas de 35 a 40 grados ocurrirán en las siguientes entidades a partir de este lunes:

Nuevo León.

Tamaulipas.

Colima.

Tabasco.

Yucatán.

Campeche.

Quintana Roo.

Sur de Zacatecas.

Oeste de Aguascalientes.

Centro y este de San Luis Potosí.

Norte y sur de Jalisco.

Centro y este de Chiapas.

Norte y sur de Veracruz.

Mientras que los estados que alcanzarán temperaturas de 30 a 35 grados serán Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y suroeste del Estado de México.

Ante las altas temperaturas Conagua hizo un llamado a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

¿Qué estados se refrescarán con las lluvias?

En contraste, Conagua también recordó que a partir de este lunes inicia la temporada de lluvias en sur y sureste del país, así como en la Península de Yucatán. Un ejemplo de ello son las lluvias históricas registradas en Mérida.

Las lluvias intensas ocurrirán en las siguientes regiones:

Centro, este y sureste de Puebla.

Centro y sur de Veracruz .

. Norte de Oaxaca.

Este y sur de Chiapas .

. Muy fuertes en el este y sur de Tlaxcala.

Norte y sur de Campeche .

. Oeste de Yucatán.

Sur de Quintana Roo.

Habrá precipitaciones muy fuertes y aguaceros en las siguientes zonas: