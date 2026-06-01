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Onda de calor ‘arrasará’ HOY en 12 estados: ¿En qué zonas la temperatura será de entre 30 y 40 grados?

Las altas temperaturas se registrarán a partir de este lunes 1 de junio cuando también comienza la temporada de lluvias.

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. Estos son los estados que registrarán altas temperaturas como parte de la onda de calor en México. (Andrea Murcia Monsivais)
Por Redacción

En plena temporada de huracanes, la onda de calor regresa a México con temperaturas de 30 a 40 grados en al menos 12 estados, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las altas temperaturas iniciarán a partir de este lunes 1 de junio por lo que se prevé ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país.

Mientras que las regiones donde más resentirán los efectos de la onda de calor, son las siguientes:

  1. Sur de Baja California Sur.
  2. Norte, centro y sur de Sinaloa.
  3. Noroeste de Coahuila.
  4. Oeste de Durango.
  5. Sur de Zacatecas.
  6. Norte y suroeste de Nayarit.
  7. Norte, centro y sur de Jalisco.
  8. Este y sur de Colima.
  9. Norte, sur y suroeste de Michoacán.
  10. Noroeste, oeste y sur de Guerrero.
  11. Sur y sureste de Oaxaca.
  12. Centro y este de Chiapas.

Además, habrá temperaturas mayores a 45 grados en el norte de Sinaloa. Mientras que las de 40 a 45 grados ocurrirán en:

  • Noreste de Baja California.
  • Este y sur de Sonora.
  • Noreste y suroeste de Chihuahua.
  • Suroeste de Coahuila.
  • Oeste de Durango.
  • Suroeste de Nayarit.
  • Centro de Michoacán.

¿Dónde habrá temperaturas de hasta 40 grados?

Las temperaturas de 35 a 40 grados ocurrirán en las siguientes entidades a partir de este lunes:

  • Nuevo León.
  • Tamaulipas.
  • Colima.
  • Tabasco.
  • Yucatán.
  • Campeche.
  • Quintana Roo.
  • Sur de Zacatecas.
  • Oeste de Aguascalientes.
  • Centro y este de San Luis Potosí.
  • Norte y sur de Jalisco.
  • Centro y este de Chiapas.
  • Norte y sur de Veracruz.

Mientras que los estados que alcanzarán temperaturas de 30 a 35 grados serán Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y suroeste del Estado de México.

Ante las altas temperaturas Conagua hizo un llamado a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

¿Qué estados se refrescarán con las lluvias?

En contraste, Conagua también recordó que a partir de este lunes inicia la temporada de lluvias en sur y sureste del país, así como en la Península de Yucatán. Un ejemplo de ello son las lluvias históricas registradas en Mérida.

Las lluvias intensas ocurrirán en las siguientes regiones:

  • Centro, este y sureste de Puebla.
  • Centro y sur de Veracruz.
  • Norte de Oaxaca.
  • Este y sur de Chiapas.
  • Muy fuertes en el este y sur de Tlaxcala.
  • Norte y sur de Campeche.
  • Oeste de Yucatán.
  • Sur de Quintana Roo.

Habrá precipitaciones muy fuertes y aguaceros en las siguientes zonas:

  • Este y sur de Tlaxcala.
  • Norte y sur de Campeche.
  • Oeste de Yucatán.
  • Sur de Quintana Roo.
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