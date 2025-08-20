Margarita Zavala critica a Genaro Lozano como embajador en Italia: ‘México no cuidó a quién está nombrando’

Genaro Lozano compareció la comisión permanente del Senado para ser ratificado como embajador de Italia.

Margarita Zavala criticó este miércoles la postulación de Genaro Lozano, conductor de televisión, para ser el nuevo embajador de México en Italia.

Durante la sesión de la Comisión Permanente para la ratificación del funcionario, la excandidata presidencial destacó que era una mala decisión debido a que Lozano no tiene una carrera dentro del Servicio Exterior Mexicano.

“Sí quiero expresar desde luego la desaprobación a los constantes nombramientos por motivos políticos para hacerlos titular a personas allegadas a una … al gobierno, directamente al gobierno, para ser nombrados embajadores. Y parte de un servicio exterior al que no pertenecía", apuntó Zavala.

Genaro Lozano agradeció a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por el nombramiento y la oportunidad de servir a México en el exterior. “De ser ratificado hoy por el senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México”, apuntó en su cuenta de X (antes Twitter).

Critican el nombramiento de Genaro Lozano en la embajada de Italia

En una sesión corta este miércoles 20 de agosto en el Senado, Genaro Lozano fue ratificado como embajador de Italia.

Genaro Lozano Valencia estudió la licenciatura de Relaciones Exteriores en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En su trayectoria, ha destacado por participar en la mesa Tercer Grado de Televisa, así como en otros medios de comunicación como Foro TV; tuvo una columna en Reforma; participó en Sin Filtro y ha sido conductor televisivo en N+Media.

En la sesión de la Comisión Permanente, la diputada panista Margarita Zavala apuntó que Genaro Lozano no tiene experiencia en el servicio exterior como para ser nombrado embajador.

"Sé que hay un beneplácito ya de Italia al respecto, pero me parece que México no cuidó a quién está nombrando. (...) Me parece que es un gran error volver otra vez a elegir a gente lejana al servicio exterior y que demás es muchos hemos sido agraviados y agraviadas”, comentó.

El diputado del PRI, Rubén Moreira, criticó que los nombramientos hechos por Morena para las embajadas se aprueban de manera expedita.

“En cuanto a Genaro Lozano, como en otras ocasiones nosotros votaremos en contra de aquellos que no están en el servicio exterior mexicano. Reconozco su capacidad académica, es muy respetable, pero seremos congruentes”, comentó.

Ratifican a Genaro Lozano como embajador de Italia

Genaro Lozano fue ratificado como embajador en Italia, República de Albania, República de Malta y la República de San Marino.

En su comparecencia, Lozano Valencia volvió a agradecer a Sheinbaum por el nombramiento. Y destacó que México tiene una relación cercana y fraterna con Italia.

“Promoveré en primer lugar el fortalecimiento la relación bilateral de México con estas cuatro repúblicas con base en una cooperación multidimensional, que abarque todos los ámbitos, promoviendo los intereses nacionales de México, profundizando los lazos entre los países”.

Su plan de trabajo cuenta con ocho ejes sobre relación comercial, fortalecimiento de la relación política y diplomática, promoción de la cultura mexicana, fomento de cooperación e investigación, crear comunidad, promover el poder suave de México e igualdad sustantiva.