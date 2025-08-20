Defensorxs acusa a exabogada del ‘Chapo’ Guzmán: ‘Instituto Electoral de Chihuahua le dio mis datos’

Silvia Delgado, exdefensora de Joaquín Guzmán Loera, fue señalada por activistas por su conexión con 'El Chapo'.

El activista Miguel Alfonso Meza, director de la organización civil Defensorxs A.C., informó que fue denunciado por Silvia Delgado, quien fue abogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y electa para ser jueza penal en Chihuahua tras las elecciones judiciales.

Meza recordó que durante las elecciones judiciales, él señaló que Silvia Delgado era una “candidata altamente riesgosa” por tener vínculos con ‘El Chapo’ Guzmán, luego de que lo defendiera en 2016.

Luego de realizar dicho señalamiento, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua solicitó una investigación contra el activista.

“El @IEEChihuahua no solo inició una investigación de más de 800 páginas en mi contra. También solicitó a Meta, al SAT y a mi compañía telefónica que entregara mis datos personales. El SAT y mi compañía de teléfono se negaron a entregar esa información porque, según su respuesta, es confidencial y el Instituto Electoral no puede requerirla”, apuntó en su cuenta de X (antes Twitter).

No obstante, Miguel Alfonso Meza destacó que Meta (matriz de Facebook) sí entregó su correo personal y su número telefónico ante la solicitud del órgano electoral local.

“Meta sí entregó mi celular y correo personales, y el @IEEChihuahua se los entregó a varios particulares, incluida la abogada de El Chapo”, apuntó el director de Defensorxs.

Meza puntualizó que Silvia Delgado denunció a directores de medios de comunicación como Sinaloa Hoy; dicho medio destacó que enfrenta una acusación por supuesta violencia política en razón de género en perjuicio de Delgado. Las denuncias también alcanzaron a Proceso, Yahoo Noticias, Milenio, Infobae y más.

¿Quién es Silvia Delgado, elegida como jueza y exabogada del ‘Chapo’ Guzmán?

Silvia Delgado García es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; cuenta con una maestría por la Universidad de Durango y se especializó en Mediación por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

Delgado participó como parte de la defensa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue líder del Cártel de Sinaloa. En las pasadas elecciones judiciales de 2025, Delgado obtuvo el segundo lugar como jueza por el distrito 5 de Chihuahua.

Tras los señalamientos por su papel en la defensa de Guzmán Loera, Silvia Delgado se defendió durante la elección judicial, al afirmar que su deber como profesional es proporcionar una defensa legal adecuada a sus clientes.

Durante su participación como defensora del ‘Chapo’ Guzmán, en 2016, Silvia Delgado solicitó una cobija adicional para el excapo por las bajas temperaturas en el Centro Federal de Readaptación Social de Ciudad Juárez, y en 2017 denunció acoso por parte de un custodio del penal contra Guzmán Loera.