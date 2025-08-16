EU vs. Los Chapitos: Ofrece recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes 15 de agosto una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

De acuerdo con un comunicado, Iván Archivaldo Guzmán y sus hermanos asumieron el control de la facción que lideraba su padre dentro del Cártel de Sinaloa, consolidándose como una de las principales estructuras criminales en México.

Las autoridades estadounidenses lo incluyeron en la lista de los más buscados y lo consideran armado y extremadamente peligroso

La Investigación de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) exhortó a la población a proporcionar información que permita dar con su paradero. Las denuncias pueden realizarse al número 520-335-7315.

Con esta medida, Washington busca reforzar su estrategia contra los denominados “Chapitos”, considerados responsables de gran parte del trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

Actualmente, el líder de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán es uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que siguen libres y que está entre los más poderosos en las facciones del Cártel de Sinaloa.

Desde antes de la detención de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán (que se entregó junto con Ismael ‘El Mayo’ Zambada), ‘El Chapito’ ya era una de las caras de la facción de los hijos del ‘Chapo’.

¿Dónde están ‘Los Chapitos’?

“Los Chapitos” es como se conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, cofundador del Cártel de Sinaloa, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Ovidio Guzmán López fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2023.

El pasado julio Guzmán López se declaró culpable en un tribunal de Chicago y cooperará con las autoridades de Estados Unidos como parte del acuerdo.

Los cuatro cargos por los que se declaró culpable Guzmán López en un tribunal de Chicago incluyen tráfico de múltiples drogas (entre ellas fentanilo) y participar en el crimen organizado.

La condena que debe cumplir aún no se conoce. Su hermano Joaquín, también detenido en Chicago, está intentando llegar también a un acuerdo con Washington.

Sus hermanos, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, siguen prófugos en México.

¿Qué ha dicho Ovidio Guzmán sobre sus hermanos ‘Los Chapitos’?

Ovidio Guzmán reafirmó ante el Gobierno liderado por Donald Trump que él y sus hermanos, Joaquín, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, asumieron, tras la última detención de su padre, el liderazgo del Cártel de Sinaloa.

Esta declaración, aseguran, provocó que “los Chapitos que permanecen libres están ahora paranoicos, desconfiados y desesperados”, dijo el agente especial de Arizona, Ray Rede.

No obstante, el Gobierno de Estados Unidos considera a Los Chapitos los culpables de inundar las calles estadounidenses con este potente opioide, que está detrás de la muerte de decenas de miles de personas cada año.

Por esta razón, Ovidio Guzmán puede dar información sobre la geolocalización de laboratorios, las rutas de trasiego de drogas, la identidad de actores políticos, militares, policías con los que tiene vínculos, además de la facción del Mayo Zambada.

La Fiscalía puntualizó que solicitará una pena menor a la perpetuidad siempre que Guzmán “cumpla” con lo que se ha comprometido, es decir -aunque no lo dijo explícitamente- dé suficiente información a la justicia estadounidense para seguir persiguiendo el narcotráfico.