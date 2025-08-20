García Luna acusa ‘maltrato extremo’ en cárcel de EU: Bajó 14 kilos y fue privado de bañarse y afeitarse

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, fue sentenciado a 38 años de prisión el pasado 16 de octubre de 2024 por su colaboración con el Cártel de Sinaloa.

García Luna ha sido trasladado entre varias prisiones, incluyendo la cárcel de Brooklyn y la prisión UPS Lee en Virginia, antes de llegar a la super centro de máxima seguridad AMX Florence en Colorado.

En cada uno de estos centros, las condiciones, según dijo, han sido críticas. En UPS Lee, el exfuncionario mexicano estuvo en un régimen de aislamiento, lo que llevó a sus abogados a solicitar la intervención de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito para que se restablezca su comunicación.

“Mientras estuvo recluido en USP Lee, se le privó de la posibilidad de ducharse, afeitarse o incluso comer con utensilios. A pesar de que no recibió ni una sola infracción disciplinaria en casi seis años de encarcelamiento y se le proporcionó solo un par de ropa interior”, acusó su defensa.

Según sus abogados, el funcionario mexicano ha sufrido las siguientes condiciones:

Incomunicación: Solo ha tenido tres horas de comunicación con sus abogados en ocho meses.

Solo ha tenido tres horas de comunicación con sus abogados en ocho meses. Pérdida de peso: Ha perdido más de 14 kilos debido a condiciones de alimentación inadecuadas.

Ha perdido más de 14 kilos debido a condiciones de alimentación inadecuadas. Falta de higiene: No se le ha permitido bañarse y ha sido obligado a comer sin cubiertos.

No se le ha permitido bañarse y ha sido obligado a comer sin cubiertos. Aislamiento extremo: Ha sido recluido en un área de castigo conocida como “el Hoyo”, donde las condiciones son severas y se reportan violaciones a los derechos humanos.

¿Cómo vive García Luna en la prisión de máxima seguridad de ADMAX Florence?

No obstante, García Luna reconoció, tras ser transferido a ADMAX Florence, que han mejorado notablemente sus condiciones porque se le ha permitido ducharse, comer con utensilios y leer, pero aún no tiene acceso a ningún material legal relevante para ayudar de manera significativa a su abogado en la preparación de su apelación.

“No ha tenido acceso a ninguna de las transcripciones del juicio, mociones, litigios posteriores al juicio ni materiales de sentencia”, se lee en la carta de los abogados de García Luna.

El exsecretario de Seguridad Pública fue trasladado este lunes 30 de junio a la temida prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, donde cumplen condena algunos de los criminales más peligrosos del mundo. Su liberación está prevista para el 19 de junio de 2052.

ADX Florence es la única prisión en Estados Unidos con la etiqueta de “supermax”, debido a su nivel extremo de seguridad:ningún recluso ha logrado escapar desde su apertura en 1994.

En ese penal, Joaquín “El Chapo” Guzmán comparte encierro con una larga lista de criminales de alto perfil, como Francisco Javier Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, y Juan García Ábrego, exlíder del Cártel del Golfo.