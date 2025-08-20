‘Hasta que Dios y el Santo niño de Atocha quieran’

Aunque admitió públicamente que “es cada vez más remoto que busque una candidatura presidencial”, Ricardo Monreal advirtió que en política hay que ser muy cuidadosos para usar la palabra jamás. “No hay que expresarla nunca”, dijo. Envuelto aún en la polémica por sus vacaciones a España, opinó “que hay que darle oportunidad a los jóvenes en la política, al relevo generacional”. Pero sentenció a sus adversarios: “Se dejan los cargos públicos, pero no de hacer política, eso hasta que me muera. Hasta que Dios quiera y el Santo Niño de Atocha”.

Cuentas claras… ¿y manchadas?

José Ortega Ríos, tesorero municipal de Atizapán, presume como trofeo político la alta recaudación como prueba de respaldo ciudadano. Pero en los pasillos se comenta que una denuncia en su contra por presunta extorsión empaña su discurso. El asunto no es menor. Una acusación de este tipo podría salpicar al alcalde Pedro Rodríguez, tres veces reelecto, y que estaría enfrentando una prueba de fuego en plena gestión.

Lozoya sigue con el pie izquierdo

Quien de plano no da una es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ayer un tribunal colegiado le negó un amparo con el que buscaba la prescripción de los delitos que se le imputan por el caso Agronitrogenados. El 18 de junio de 2023, un juez de Control determinó que existe una causa de improcedencia que impide sobreseer o extinguir la responsabilidad penal de Lozoya por el delito de lavado de dinero. Así las cosas para el exfuncionario, quien también se perfila para una derrota más en el caso de difamación contra la periodista Lourdes Mendoza. Y las que se acumulen.

¿El naranja es el nuevo PRI?

Muchos fueron los sorprendidos ayer con la presencia del expriista Enrique de la Madrid en la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, por lo que los rumores sobre un posible fichaje del exsecretario de Turismo por parte de dicho partido no se hicieron esperar. Aunque aún no se formaliza la llegada de De la Madrid al movimiento naranja, lo cierto es que no sería el primer priista en unirse a las filas de ese partido, pues hace un año hizo a Claudia Ruiz Massieu diputada. Muchos se preguntan si el naranja es el nuevo PRI.

Choque guinda por despedida a ministro

El senador Javier Corral publicó una fotografía para despedir a Juan Luis González Alcántara Carrancá como ministro de la Corte. “Reconocemos su entereza, su dignidad y el valor de su legado jurisprudencial”, expresó. Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, le corrigió la plana, pues le recordó que elaboró el proyecto para tumbar la reforma judicial, y votó a favor para validar que la mayoría calificada de la Corte es seis votos de 11. ¿Habrá un nuevo frente dentro de Morena?

Cuestionan postulación para embajada en Italia

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de nombrar a Genaro Lozano, conductor de televisión, como embajador en Italia, República de Albania, República de Malta y la República de San Marino, y que se prevé ratificar hoy en la Comisión Permanente, es otra muestra de que el servicio diplomático se toma a la ligera, consideró Martha Bárcena, exembajadora en Estados Unidos. “Una pena que se desplacen diplomáticos capacitados por advenedizos”.