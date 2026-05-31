Noroña replica el ‘recado’ de Sheinbaum a EU en el Senado: ‘En México manda el pueblo’

Gerardo Fernández Noroña dejó un mensaje que se ve desde la ventana en sus oficinas del Senado.

El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum ‘tuvo eco’ en el Senado de la República, y Gerardo Fernández Noroña colocó una pancarta en sus oficinas en las que hizo alución a que no permitirán la intervención extranjera.

“En México manda el pueblo”, es el mensaje que se lee en la ventana de las oficinas de Gerardo Fernández Noroña, de Morena, quien aseguró que pronto lo pondrá “en una lona grande”.

La frase hace referencia a los dichos de Claudia Sheinbaum contra EU, que este domingo 31 de mayo presentó su informe a 2 años de haber ganado las elecciones presidenciales.

Durante su discurso, emitido en el Monumento a la Revolución, la presidenta Sheinbaum cuestionó: “¿Quién decide en México, las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Quién decide en México, los intereses extranjeros o el pueblo?"

Sheinbaum se lanza contra la oposición y EU por injerencia

El mensaje de Claudia Sheinbaum tuvo como consigna defender la soberanía nacional, y cuestionó a Estados Unidos por pretender ser juez con acusaciones como las que le hizo a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, así como a otros nueve funcionarios de dicha entidad por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México”, lanzó Sheinbaum contra las acusaciones de EU y sus actos en contra de políticos mexicanos, en ciertos casos sin pruebas, como ha sido contra Rubén Rocha y los otros funcionarios sinaloenses.

La mandataria cuestionó si ese era un interés legítimo por ayudar a México, o si en todo caso los sectores de ultraderecha de Estados Unidos utilizan a México para posicionarse de cara a las elecciones intermedias de noviembre próximo y las de 2027 en el país.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no... Ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Y México, que se oiga claro, no acepta injerencias”, enfatizó Sheinbaum.

La mandataria aprovechó su discurso para hablar de la oposición en México, y aseguró que es “lamentable” que se comporten de forma “entreguista” con los extranjeros.

“Desde aquí solicitan intervención extranjera, que abren las puertas, agencias extranjeras con tal de recuperar los privilegios que perdieron cuando el pueblo decidió cambiar el rumbo de la nación”.