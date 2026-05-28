‘Serían juez y parte’: Colosio Riojas cuestiona propuesta de Morena para reelegir magistrados electorales

Luis Donaldo Colosio Riojas acusó que la reforma impulsada por Morena permitiría a magistrados del TEPJF convertirse en “juez y parte”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó duramente la reciente reforma impulsada por Morena en la Cámara de Diputados que abre la puerta a la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y podría extender su permanencia hasta por 17 años en el cargo.

El legislador señaló la contradicción del oficialismo frente a su discurso previo contra la reelección en cargos públicos, y advirtió que la medida representa un retroceso en los principios democráticos que el propio movimiento en el poder ha defendido en otros momentos.

“Y para colmo, ayer en la Cámara de Diputados se admitió una reserva que agrava aún más este despropósito. Se permite a las magistraturas del Tribunal Electoral permanecer un año adicional en el cargo y además competir en la elección para extender su cargo por seis años más. ¿No estaban en contra de la reelección?”, señaló Colosio Riojas en reunión con las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado.

El debate surge tras la aprobación de una reserva impulsada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, que permite a magistrados del TEPJF competir por la reelección en la elección judicial de 2028, lo que podría extender su permanencia hasta 2034.

Colosio Riojas sostuvo que más grave que la duración en el cargo, es el conflicto de interés en dicha reserva, ya que los magistrados electorales terminarían siendo “juez y parte”, “resolviendo las impugnaciones de los mismos procesos en los que ellos compiten”.

“Esto vulnera de manera frontal el principio de equidad de la contienda y de imparcialidad consagrada en nuestro artículo 17 y el deber de excusa que rige a todo juzgador. Nadie puede ser árbitro de la contienda en la que también es contendiente.”, enfatizó.

Diputados aprueban reelección de magistrados, pasa al Senado

Luego de casi 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial que aplaza la elección de jueces y magistrados hasta 2028 e incorpora la reserva que permite la reelección de integrantes del Tribunal Electoral en funciones.

La votación se cerró con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, en una sesión marcada por divisiones incluso dentro del bloque oficialista. Tras su aprobación, la iniciativa fue turnada al Senado para su discusión.

Durante la presentación de sus argumentos, Gutiérrez Luna indicó que con esta reforma “se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros y magistrados y jueces de distrito”, ya que en aquel momento no se contemplaron las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, sorprendió que la propuesta no fue bien recibida por los propios legisladores morenistas, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien acusó que estaba “llena de trampas” para restaurar la reelección.

Agregó que la reserva contradice la filosofía de los cambios impulsados desde 2024 para “acabar con las castas que se perpetúan en los tribunales”.

Sheinbaum responde a polémica por reelección en el TEPJF

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir una postura sobre la reserva aprobada en San Lázaro que permite la reelección de los magistrados electorales, y sostuvo que se trata de una decisión del Poder Legislativo.

“No quisiera yo opinar al respecto”, declaró al ser cuestionada sobre el tema, al tiempo que subrayó que corresponderá al Congreso definir las reglas específicas de operación de la reforma.

Sheinbaum añadió que, más que una permanencia automática, la modificación contempla la posibilidad de que los magistrados participen nuevamente en procesos de selección, lo que deberá ser regulado en sus condiciones específicas.

“No es que se vayan a quedar 17 años, sino que pueden participar de nuevo en la elección, no es que se vayan a elegir”, dijo.