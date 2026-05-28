Enrique Inzunza pide licencia por un día como senador: ¿Quién es Omar López Campos, su suplente?

Omar López Campos, senador suplente que acudirá a las sesiones del Senado de la República en lugar de Enrique Inzunza Cazarez.

Omar López Campos, senador suplente, acudirá a la sesiones del Senado de la República para tomar el lugar de Enrique Inzunza Cazarez, quien solicitó licencia tras casi un mes de darse a conocer las acusaciones de vínculos con el crimen organizado hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde el inicio del actual sexenio del Gobierno Estatal de Sinaloa, que era encabezado por Rubén Rocha Moya, Omar López Campos trabajó como Subsecretario de Normatividad e Información Registral, un cargo que desempeó hasta junio de 2022.

Ese año, López Campos fue a la Secretaría de Bienestar como Delegado de Programas Federales en Sinaloa.

En julio de 2024 regresó al cargo como Subsecretario de Normatividad e Información Registral, hasta octubre de 2025, cuando asumió como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), puesto que ocupaba hasta el día de hoy.

¿Cuándo concluye la licencia de Enrique Inzunza?

Luego de la instalación de la Cámara de Senadoras y Senadores para el periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara Alta concedió la licencia a Enrique Inzunza para dejar el cargo.

En redes sociales, el morenista habia acusado de una “embestida” de medios de comunicación en su contra.

“Ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el arquitecto López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, escribió.

Previo a la discusión de la reforma al Poder Judicial, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, tomó protesta al suplente del senador de Morena, Omar López Campos.

La solicitud que hizo el senador de Sinaloa será solo por 22 horas, por lo que concluirá este viernes 29 de mayo a las 15:00 horas, a partir de ese momento volverá a desempeñarse como legislador.

La FGR cita a declarar a Enrique Inzunza

La Fiscalía General de la República (FGR) citó al senador Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa tras la acusación presentada por fiscales de Estados Unidos de supuestos nexos con Los Chapitos.

El senador Enrique Inzunza Cázarez informó en redes sociales que recibió citación para comparecer ante la FGR y afirmó que atenderá personalmente el llamado.

“Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, indicó y dijo que no se sostendrá de la inmunidad procesal derivada de su cargo.