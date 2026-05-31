‘Ese fue el narcogobierno, en efecto, son hipócritas’: Critica Sheinbaum a Fox, Calderón y Zedillo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa en su informe de gobierno, al asegurar que permitieron la intervención de Estados Unidos en el país.

“La verdadera obra cumbre (de Fox), fue el fraude electoral del 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó al país de muerte de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno”, sentenció Claudia Sheinbaum.

La declaración ocurre un mes después de revelarse una acusación del Departamento de Justicia de EU contra 10 políticos de Sinaloa por presuntos nexos con el narco, y de que la oposición sostuviera que el gobierno encubre a los políticos de Morena.

En un mitin realizado en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México, para dar un mensaje por los dos años del triunfo electoral, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que en México gobernó el neoliberalismo durante 36 años, antes de la llegada de la Cuarta Transformación (4T) en 2018.

“Monsiváis decía que la verdadera doctrina del conservadurismo, es la hipocresía y en efecto, son hipócritas. No olvidemos nunca que fueron 36 años de gobiernos neoliberales, que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos”, añadió la presidenta.

La mandataria federal denunció que aquellos gobiernos permitieron la intervención de Estados Unidos en los asuntos de México, tanto en la salida del PRI de la presidencia en el 2000 como en la guerra contra el narco declarada por Calderón en diciembre de 2006.

“Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la presidencia a cambio del préstamo de 40 mil millones de dólares para atender la crisis que ellos mismos provocaron”, dijo.

Afirmó que con Calderón agencias estadounidenses planearon desde el exterior la guerra contra el narco de ese sexenio.

“Tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en el territorio. No olvidemos el operativo Rápido y Furioso que permitió la entrada de miles de armas de alto poder, con el pretexto de localizar a los grupos delictivos y que acabó en la pérdida de vidas de estadounidenses y de mexicanos”, agregó.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la oposición mexicana?

Luego de denunciar los intereses injerencistas de Estados Unidos en México, la presidenta afirmó que la oposición mexicana ha jugado un papel lamentable.

“Lo más lamentable es la actitud de una parte de la derecha mexicana. Una derecha entreguista, dispuesta a celebrar e incluso promover las expresiones de políticos extranjeros. Una derecha que llega al extremo de invitar a representantes de la ultraderecha española para rendir homenaje a Hernán Cortés”, arremetió.

La líder morenista añadió que hay políticos y comentaristas que viajan al extranjero para hablar mal de México, pero que no es una actitud sorpresiva de los grupos conservadores.

“Desde aquí solicitan intervención externa, que abren las puertas, agencias extranjeras con tal de recuperar los privilegios que perdieron cuando el pueblo decidió cambiar el rumbo de la nación. Sin embargo, por más lamentable que sea, la verdad es que no nos extraña. Esa ha sido siempre, a lo largo de la historia, el papel de los conservadores mexicanos”, recalcó.