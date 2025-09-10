Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de septiembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de septiembre desde Palacio Nacional, en compañía del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para hablar sobre el Paquete Económico.

¿Qué pasó en la conferencia matutina de hoy 10 de septiembre de 2025?

Durante la conferencia ‘mañanera del pueblo’ de la presidenta Sheinbaum se presentó la sección ‘Detector de mentiras’.

