Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de septiembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de septiembre desde Palacio Nacional, en compañía del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para hablar sobre el Paquete Económico.
¿Qué pasó en la conferencia matutina de hoy 10 de septiembre de 2025?
Durante la conferencia ‘mañanera del pueblo’ de la presidenta Sheinbaum se presentó la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó que el Congreso de Perú discuta la posibilidad de declararla persona non grata por apoyar al presidente Pedro Castillo, quien a su parecer sufrió un golpe de Estado.
- La presidenta confirmó que vendrá una reforma constitucional para eliminar las ‘pensiones millonarias’ de exfuncionarios de Pemex y de Luz y Fuerza del Centro.
- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera tienen cuentas y bienes asegurados que pertenecerían a ‘El Mayo’ Zambada y que informará al respecto.
- García Harfuch, negó que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tenga una orden de aprehensión en su contra por la red de huachicol fiscal en Tamaulipas.
- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el incremento a los impuestos de refrescos, tabaco y videojuegos. Afirmó que se trata de un tema de salud y seguridad.
- Sheinbaum lamentó la muerte del capitán Abraham Pérez Ramírez y envió sus condolencias a sus familiares. Negó que exista certeza de que este elemento de la Secretaría de Marina estuviera involucrado en la red de huachicol fiscal en Tamaulipas.
- Omar García Harfuch informó sobre la desarticulación del Cártel Nueva Empresa, con operaciones en el Estado de México.
- Dentro de los delitos de alto impacto, Marcela Figueroa señaló que la extorsión es el único que mantiene un alza con el paso de los meses, a pesar de la estrategia particular para combatirlo.
- Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en agosto de 2025 el delito de homicidio doloso registró una disminución del 32 por ciento en comparación con septiembre de 2024.