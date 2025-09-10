Nacional

Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de septiembre de 2025: Síguela aquí en vivo

Estos son los temas más importantes de la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum.

alt default
. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional. (EFE)
Por Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de septiembre desde Palacio Nacional, en compañía del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para hablar sobre el Paquete Económico.

¿Qué pasó en la conferencia matutina de hoy 10 de septiembre de 2025?

Durante la conferencia ‘mañanera del pueblo’ de la presidenta Sheinbaum se presentó la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana

Claudia SheinbaumMañanera

También lee: