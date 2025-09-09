Sheinbaum va por pensiones millonarias y ‘abusivas’ de LyFC y Pemex: Mandará reforma constitucional

El Gobierno criticó que las pensiones millonarias en Luz y Fuerza del Centro y Pemex superan el salario de la presidenta Sheinbaum.

Otra iniciativa más para el nuevo periodo de sesiones en el Congreso: La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional para eliminar pensiones millonarias a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos.

En el caso de Luz y Fuerza del Centro, tras la impulsiva liquidación hecha por el expresidente Felipe Calderón, funcionarios de confianza quedaron con una pensión de un millón de pesos al mes, mientras que hay otros extrabajadores “que no recibieron nada”, criticó la mandataria.

Sheinbaum criticó que los mismos casos ocurrieron en Pemex, en donde personas que laboraron por pocos años tienen pensiones de hasta 400 mil pesos al mes.

“Para no afectar ningún derecho, para ellos solo (se puede modificar) con una reforma constitucional que ponga un límite a este abuso”, adelantó.

¿Qué sabemos de las pensiones millonarias de Luz y Fuerza del Centro y Pemex?

En el caso de exfuncionarios de Pemex y Luz y Fuerza, algunos jubilados reciben cantidades que rebasan el sueldo de la presidenta, lo que ha llevado a la mandataria a calificar estas pensiones como “ofensivas” para el pueblo de México.

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se han revelado datos impactantes sobre las pensiones que reciben extrabajadores de estas empresas:

Pensiones millonarias en Luz y Fuerza del Centro

Se pagan 28 mil 74 millones de pesos anuales a 14 mil 73 extrabajadores. De ellos, 9 mil 457 reciben entre 100 mil y 1 millón de pesos mensuales.

“Si nosotros comparamos con el promedio mensual (de pensiones) del Inegi, que son 7 mil pesos en promedio, los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben 140 veces más”, criticó Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno en la ‘mañanera’ del 29 de agosto.

Pensiones millonarias en Pemex

El monto anual destinado a pensiones es de 24 mil 844 millones de pesos para 22 mil 316 jubilados. En este caso, 544 pensionados reciben más que la presidenta, sumando un total de mil 827 millones de pesos.

“El que bajó los sueldos fue la administración pasada del presidente Andrés Manuel, pero, aun así, de los exfuncionarios que son antes de la administración del Presidente López Obrador”, aclaró la secretaria Buenrostro.

¿Por qué es importante regular las pensiones en México?

Es crucial para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el país. Las pensiones millonarias no solo representan un gasto excesivo para el erario, sino que también contribuyen a la desigualdad social en un contexto donde muchos trabajadores no cuentan con beneficios adecuados.

Para abordar el problema de las pensiones, el gobierno ha establecido mesas de trabajo con diversas instituciones, incluyendo la Consejería Jurídica, el IMSS, el ISSSTE, y otras dependencias relevantes.

Se emitirán circulares para normar los requisitos del pase de supervivencia y se firmarán convenios para actualizar los padrones de pensionados, asegurando una gestión más transparente y eficiente.