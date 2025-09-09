Presupuesto 2026: ¿Qué es el déficit presupuestario y por qué es necesario cumplir la meta de Sheinbaum?

El gobierno de Sheinbaum tiene como meta un déficit presupuestario del 4.1 por ciento del PIB en 2026.

A través del secretario de Hacienda, Edgar Amador, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó el paquete económico 2026 al Congreso de la Unión.

Uno de los puntos que llama la atención del paquete económico 2026 es que México busca reducir su déficit presupuestario en comparación con los gastos de este año.

Entre las principales novedades del documento presentado están el nuevo impuesto a videojuegos, el aumento de 87 por ciento en el IEPS 2026 ( Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios), la propuesta de aplicar aranceles a países con los que México no tiene tratado de libre comercio, medida tomada del ‘librito’ de Donald Trump, así como el recorte al pronóstico de crecimiento del PIB 2026.

Los puntos más importantes del presupuesto 2026 para los no economistas indican que también se propone que la recaudación fiscal alcance el 15.1 por ciento del PIB, frente al 14.8 por ciento de este año.

¿Cuál es el objetivo del déficit presupuestario del Proyecto de Presupuesto 2026?

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 presentado por el jefe de Hacienda, Edgar Amador, se produce en un momento en que el crecimiento económico se ha enfriado y las políticas comerciales de Estados Unidos alimentan la incertidumbre.

Más allá de la reducción en la previsión de crecimiento económico de México, el plan de 93 páginas muestra que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene como objetivo un déficit presupuestario del 4.1 por ciento del producto interno bruto para el próximo año.

Ese porcentaje indica que el gobierno pretende apretarse aún más el cinturón durante 2026, ya que el déficit presupuestario en 2025 es de 4.3 por ciento del PIB.

En un breve discurso, Edgar Amador aseguró que el gobierno seguirá con la ruta de consolidación fiscal, al tiempo que advirtió que el complejo entorno internacional obliga a mantener un balance entre disciplina presupuestaria y estímulo a la economía.

¿Qué es el déficit presupuestario?

El déficit presupuestario es un tema crucial en la economía que afecta a gobiernos, empresas y ciudadanos por igual.

La definición de déficit presupuestario indica que esto ocurre cuando los gastos de un gobierno superan sus ingresos en un período determinado, generalmente un año fiscal.

¿Cómo se mide y qué causa el déficit presupuestario?

Para medir el déficit, se utilizan las cifras de contabilidad nacional que reflejan la diferencia entre los ingresos y los gastos de las administraciones públicas.

Entre las causas más comunes del déficit presupuestario están:

Aumento de gastos en áreas como salud, educación, infraestructura y prestaciones sociales.

Caída de ingresos fiscales debido a recesiones económicas o políticas fiscales que reducen impuestos.

Incremento en los pagos de intereses de la deuda pública.

Efectos del déficit presupuestario en la economía

Si el gobierno gasta más de los ingresos con los que cuenta se crean importantes implicaciones en la economía. Algunos de los efectos más significativos incluyen:

Aumento de la deuda pública: Un déficit persistente puede llevar a un aumento significativo de la deuda pública, lo que a su vez puede generar mayores pagos de intereses y limitar la capacidad del gobierno para financiar otros servicios.

Presión sobre las tasas de interés: Un alto déficit puede conducir a un aumento en las tasas de interés, ya que el gobierno debe ofrecer tasas más altas para atraer a los inversores a comprar su deuda.

Impacto en la inflación: La financiación del déficit a través de la emisión de dinero puede generar presiones inflacionarias, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿Por qué es importante llegar a la meta propuesta por Sheinbuam?

Aunque es mayor que su previsión anterior, el déficit presupuestario para 2026 refleja el esfuerzo continuo de Claudia Sheinbaum por controlar el gran déficit que heredó de su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el sexenio de AMLO, México acumuló un déficit del 5.7 por ciento del PIB para completar proyectos emblemáticos de obras públicas durante su último año en el poder.

El presupuesto de 2024 generó el mayor déficit fiscal del gobierno mexicano desde la década de 1980.