Paquete Económico 2026: ¿Cuánto presupuesto se destinará para el programa Viviendas para el Bienestar?

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha acelerado sus planes para alcanzar las primeras metas de construcción de vivienda.

El gobierno federal a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum propuso desembolsar hasta 33 mil 280 millones de pesos para el Programa de Vivienda para el Bienestar, dentro del paquete del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año (PPEF 2026).

El gobierno detalló que la meta del programa para construir vivienda asequible a trabajadores que gáñeme menos de dos salarios mínimos, se amplió de 1 millón a 1 millón 800 mil viviendas.

Cabe recordar que en este programa, el Infonavit construirá y financiará 1.2 millones de viviendas para acreditados, mientras la Conavi hará el resto para personas sin acceso a crédito o financiamiento.

“Se prevé destinar 33 mil 280 millones de pesos para otorgar subsidios y desarrollar soluciones habitacionales para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables”, señaló el gobierno.

¿Cuáles son las metas de vivienda durante el sexenio de Sheinbaum?

El gobierno ha acelerado sus planes para alcanzar las primeras metas de construcción de vivienda, regularizando terrenos, buscando alianzas con municipios, desarrolladoras y constructores privados.

En el caso del Infonavit, algunas desarrolladoras como Vinte o la Canadevi han iniciado proyectos conjuntos para la construcción de vivienda social pensada en un esquema de arrendamiento con opciones a compra.

Además, el plan sexenal de vivienda contempla la entrega de 1 millón de escrituras y 1 millón 550 mil créditos para mejoramiento.

Esto sabemos del plan de vivienda de Claudia Sheinbaum

El objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum es que durante su sexenio, los mexicanos tengan casa propia como parte de su plan de vivienda.

Las principales beneficiarias serán mujeres jefas de familia jóvenes, además habrá prioridad para la población indígena y adultos mayores.

Incluso, para los próximos 6 años se espera la entrega de créditos para remodelación y ampliaciones de los inmuebles ya construidos.

Sheinbaum aseguró que serán viviendas dignas, por lo que cumplirán con las siguientes características: